Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Pick Up Gran Max?

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:21 WIB
Berapa Pajak Mobil Pick Up Gran Max?
Berapa pajak mobil pickup Gran Max? (Daihatsu)
A
A
A

JAKARTA - Mobil pickup Daihatsu Gran Max dapat menjadi pilihan bagi konsumen yang kendaraan untuk usaha. Mobil ini cukup laris untuk kategori mobil niaga.

Jika ingin memiliki mobil pickup Gran Max untuk kebutuhan usaha, perlu mengetahui besaran pajaknya. Berapa pajak mobil pickup Gran Max? Melansir berbagai sumber, Sabtu (9/2/2024), berikut pajak mobil pickup Gran Max :

Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2011

1. GRAN MAX PICK UP 2011 - Rp1.228.000

2. GRAN MAX PU 2011 - Rp1.206.300

Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2012

1. GRAN MAX PICK UP 2012 - Rp1.293.100

2. GRAN MAX PU 2012 - Rp1.249.700

3. GRAN MAX PICK UP BOX 2012 - Rp1.553.500

Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2013

1. GRAN MAX PU 2013 - Rp1.314.800

2. GRAN MAX PICK UP 2013 - Rp1.358.200

3. GRAN MAX PICK UP LOSBAK 2013 - Rp2.074.300

4. GRAN MAX PICK UP SKY 2013 - Rp2.030.900

Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2014

1. GRAN MAX PU 2014 - Rp1.423.300

2. GRAN MAX PICK UP 2014 - Rp1.466.700

Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2015

1. GRAN MAX PU 2015 - Rp1.575.200

2. GRAN MAX PICK UP 2015 - Rp1.575.200

Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2016

1. GRAN MAX PU 2016 - Rp1.792.200

2. GRAN MAX PICK UP BOX 2016 - Rp1.944.100

3. GRAN MAX PICK UP 2016 - Rp1.792.200

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345/samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613/giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984/ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071/samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/52/3101115/jenis_mobil_dan_motor_yang_kena_dampak_ppn_12_persen-GKQX_large.jpg
Jenis Mobil dan Motor yang Kena Dampak PPN 12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/52/3096867/mitsubishi_pajero_sport-3saU_large.jpg
Segini Pajak Mobil Pajero Semua Tipe dan Tahun Lengkap hingga Keluaran Terbaru 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement