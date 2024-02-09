JAKARTA - Mobil pickup Daihatsu Gran Max dapat menjadi pilihan bagi konsumen yang kendaraan untuk usaha. Mobil ini cukup laris untuk kategori mobil niaga.
Jika ingin memiliki mobil pickup Gran Max untuk kebutuhan usaha, perlu mengetahui besaran pajaknya. Berapa pajak mobil pickup Gran Max? Melansir berbagai sumber, Sabtu (9/2/2024), berikut pajak mobil pickup Gran Max :
Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2011
1. GRAN MAX PICK UP 2011 - Rp1.228.000
2. GRAN MAX PU 2011 - Rp1.206.300
Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2012
1. GRAN MAX PICK UP 2012 - Rp1.293.100
2. GRAN MAX PU 2012 - Rp1.249.700
3. GRAN MAX PICK UP BOX 2012 - Rp1.553.500
Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2013
1. GRAN MAX PU 2013 - Rp1.314.800
2. GRAN MAX PICK UP 2013 - Rp1.358.200
3. GRAN MAX PICK UP LOSBAK 2013 - Rp2.074.300
4. GRAN MAX PICK UP SKY 2013 - Rp2.030.900
Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2014
1. GRAN MAX PU 2014 - Rp1.423.300
2. GRAN MAX PICK UP 2014 - Rp1.466.700
Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2015
1. GRAN MAX PU 2015 - Rp1.575.200
2. GRAN MAX PICK UP 2015 - Rp1.575.200
Pajak Daihatsu Gran Max Varian Tahun 2016
1. GRAN MAX PU 2016 - Rp1.792.200
2. GRAN MAX PICK UP BOX 2016 - Rp1.944.100
3. GRAN MAX PICK UP 2016 - Rp1.792.200