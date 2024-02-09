Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Respons Gaikindo Terkait Rencana Pemerintah Naikkan Standar Emisi ke Euro 5

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |12:18 WIB
Respons Gaikindo Terkait Rencana Pemerintah Naikkan Standar Emisi ke Euro 5
Respons Gaikindo soal rencana pemerintah naikkan emisi ke euro 5. (Ilustrasi/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berencana menaikkan standar emisi di Indonesia dari Euro 4 ke Euro 5.

Terkait hal ini,Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menyambut baik. Menurutnya, itu bakal memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Diketahui, kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta. Nangoi mengungkapkan negara-negara tetangga sudah menerapkan aturan emisi Euro 5 sehingga kualitas udara lebih baik.

"Kita sudah menggunakan kendaraan berdasarkan standard Euro 4 yang memang cukup baik, tapi dunia sudah menggunakan standard lebih tinggi,” kata Nangoi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

“Kalau Singapura sudah Euro 5, Euro 6, Jepang sudah lebih tinggi, bahkan di India salah satu barometer kita, sudah pakai Euro 5, dan negara bagian pakai Euro 5, Vietnam Euro 5,” sambungnya.

Namun, Nangoi mengungkapkan, masalah akan muncul aturan emisi Euro 5 diterapkan di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah kesadaran dan penyebaran bahan bakar yang berkualitas sehingga teknologi yang digunakan lebih tahan lama.

“Perlu kami sampaikan saat ini masih banyak bahan bakar yang tidak memenuhi standard Euro 4. Kadang-kadang ini mempersulit kendaraan itu sendiri, karena apabila digunakan untuk Euro 4 akan menyebabkan masalah kendaraan tersebut,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
