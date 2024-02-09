PlayStation 6 Diklaim Bakal Jadi Konsol Game Paling Kuat

JAKARTA - Bocoran mengenai PlayStation 6 terus bertebaran. Terbaru, konsol game tersebut sedang dikembangkan oleh Sony. Konsol game itu diklaim akan menjadi yang paling kuat di generasinya.

Meskipun belum terungkap seperti apa spesifikasinya termasuk CPU dan RAM yang digunakan, laporan yang beredar menyatakan Sony telah mengembangkan sistem PlayStation 6 ini selama sekitar satu tahun.

Sebagaimana melansir Wccftech, Jumat (9/2/2024), Sony sedang berbicara dengan studio pengembangan untuk mengubah sistem, yang hampir pasti akan didukung teknologi AMD.

Ini merupakan hal baru. Itu karena Sony telah berbicara dengan beberapa vendor, termasuk NVIDIA, untuk PlayStation 5. AMD digadang-gadang adalah satu-satunya vendor yang dipertimbangkan Sony saat ini.

Sony siap menjadikan PlayStation 6 sebagai konsol paling kuat di generasinya pada 2028. Bagaimana ini bisa tercapai, masih belum diketahui karena Sony belum memberikan informasi.

Namun, disebutkan raksasa teknologi asal Jepang tersebut meningkatkan penggunaan ray tracing dan path tracing sebanyak tiga kali lipat.

(Erha Aprili Ramadhoni)