Cheat Naruto Ultimate Ninja 5 PS2 Terbaru Tahun 2024

JAKARTA - Cheat Naruto Ultimate Ninja 5 PS2 Terbaru 2024 dapat menambah keasyikan saat memainkan game ini.

Diketahui, game ini diadaptasi dari anime yang populer yakni Naruto. Game yang diproduksi Bandai Namco ini telah diproduksi pada 2007 untuk Playstation2 (PS2).

Meski begitu, hingga kini tak sedikit gamers yang memainkan game dengan latar belakang dunia ninja ini. Permainan ini juga bisa menjadi nostalgia para pemainnya.

Sebagai gambaran, game ini memuat tokoh-tokoh dalam anime Naruto. Pada awal game, pemain tak bisa menggunakan seluruh karakter. Masih ada karakter yang belum terbuka dan bisa didapatkan melalui misi.

Namun, kini sudah ada cheat yang bisa dipakai untuk bermain Naruto Ultimate Ninja 5 PS2. Dengan membuka kunci karakter menggunakan cheat, pengalaman bermain bisa menjadi lebih seru.

Berikut cheat Naruto Ultimate Ninja 5 PS2 terbaru ahun 2024, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (9/2/2024) :