4 Bocah di China Berhasil Ciptakan Robot Humanoid Terkecil di Dunia

JAKARTA – Tim robotika yang terdiri dari empat bocah sekolah dasar di China berhasil menciptakan robot humanoid terkecil di dunia. Robot yang diciptakan tim dari Diocesan Boys’ School Hong Kong itu memiliki tinggi hanya 5,55 inci (14 cm), lebih pendek dari sebuah pulpen.

Robot dirancang dan dibuat oleh siswa Aaron Ho Yat Fung, Isaac Zachary To, Justin Wang Tou Duong, dan Ngo Hei Leung. Robot ini lebih kecil dari pemegang rekor sebelumnya, yang dibuat pada 2022 oleh Zain Ahmad Qureshi asal Pakistan.

Dilansir Guinness World Records, para siswa tersebut merancang robotnya menggunakan computer-aided design (CAD). Setelah menentukan spesifikasi teknis robot dan komponen yang dibutuhkan, mereka mengontrak pabrik untuk memproduksi motor servo sesuai dengan kebutuhannya.

Motor servo, juga dikenal sebagai 'servo', adalah perangkat elektronik yang memutar dan mendorong bagian-bagian mesin dengan presisi, sehingga robot siswa dapat menggerakkan kaki dan lengannya.

Untuk memprogram dan memanipulasi servo, tim tersebut membeli papan kontrol servo 16 saluran. Mereka juga membeli komponen perangkat keras lainnya seperti sekrup, mur, kabel, dan baterai. Panel akrilik robot dan komponen cetak 3D semuanya dirancang dan diproduksi di laboratorium robotika sekolah.