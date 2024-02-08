Google Akhirnya Hadirkan Fitur Overlay Cuaca untuk Google Maps di Android

JAKARTA – Google akhirnya akan meluncurkan pembaruan untuk Google Maps di perangkat Android, yang memungkinkan pengguna melihat kondisi cuaca saat ini di browser peta. Fitur, yang dilaporkan telah mulai diluncurkan dalam beberapa minggu terakhir itu kini akan tersedia secara lebih luas.

9to5Google melaporkan bahwa pembaruan ini adalah pembaruan sisi server sehingga pada dasarnya pengguna harus menggunakan versi terbaru aplikasi di perangkat Android mereka agar aplikasi tersebut muncul.

Menurut laporan tersebut, fitur ini telah tersedia untuk pengguna iOS selama beberapa tahun dan baru mulai muncul untuk Android baru-baru ini, selama tahap pengujian. Untuk perangkat yang telah menerima pembaruan sisi server, pengguna akan melihat kotak kecil di pojok kiri browser peta. Kotak kecil ini menunjukkan cuaca saat ini, dan terkadang juga indeks kualitas udara (AQI).

Mengetuk kotak akan menampilkan ubin lebih besar yang menampilkan lebih banyak detail yang biasanya terlihat di bagian atas aplikasi Google Weather biasa (tersedia di perangkat Pixel) atau di hasil penelusuran Google untuk hal yang sama.

Ini mencakup prakiraan terkini dengan suhu tertinggi dan terendah saat ini serta prakiraan harian per jam untuk sisa hari itu. Di bawahnya ada bagian lain yang menunjukkan kualitas udara saat ini; mengetuknya akan mengubah tampilan kembali ke browser peta dengan penanda area terdekat dengan data AQI yang tersedia, atau mewarnai peta sesuai dengan legenda AQI.