CHEAT GTA terlengkap Bahasa Indonesia terbaru tahun 22024 wajib diketahui oleh penggemar game besutan Rockstar Games ini.
Deretan cheat ini dapat membuat permainan menjadi jauh lebih mudah serta dapat membuat karakter yang dimainkan melakukan hal-hal gila.
Cheat game Grand Theft Auto (GTA) sendiri cenderung berbeda pada setiap versinya. Sehingga setiap player tidak bisa menggunakan cheat GTA pada satu versi untuk versi lainnya.
Berikut cheat GTA terlengkap Bahasa Indonesia terbaru tahun 22024
-Cheat GTA San Andreas PS2, PS3, dan PS4
Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1