Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA Terlengkap Bahasa Indonesia Terbaru Tahun 2024 untuk PS dan Komputer

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:53 WIB
Cheat GTA Terlengkap Bahasa Indonesia Terbaru Tahun 2024 untuk PS dan Komputer
Ilustrasi cehat GTA terlengkap bahasa Indonesia (Foto:Freepik)
A
A
A

CHEAT GTA terlengkap Bahasa Indonesia terbaru tahun 22024 wajib diketahui oleh penggemar game besutan Rockstar Games ini.

Deretan cheat ini dapat membuat permainan menjadi jauh lebih mudah serta dapat membuat karakter yang dimainkan melakukan hal-hal gila.

Cheat game Grand Theft Auto (GTA) sendiri cenderung berbeda pada setiap versinya. Sehingga setiap player tidak bisa menggunakan cheat GTA pada satu versi untuk versi lainnya.

Berikut cheat GTA terlengkap Bahasa Indonesia terbaru tahun 22024

-Cheat GTA San Andreas PS2, PS3, dan PS4

Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1

Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2

Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2

Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah

Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah

Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/326/3150153//gta_6-5bG1_large.jpg
Bocoran Anyar GTA VI, dari Lokasi hingga Fitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/612/3148968//viral-958Z_large.jpg
Viral! YouTuber Gaming Selingkuh di Game GTA hingga Cerai dengan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/326/3148353//gta_san_andreas-iPN6_large.jpg
Cheat GTA San Andreas PC Paling Lengkap di Dunia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/326/3137872//gta_v-nzp8_large.jpg
Intip Cheat GTA 5 PS4 Buat Pesawat Jet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/326/3136459//grand_theft_auto_v-KgIi_large.jpg
Ini Cheat GTA 5 PS4 Uang Tak Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/326/3135897//gta_vi-GfK2_large.jpg
Peluncuran GTA VI Ditunda hingga Mei 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement