Cheat GTA Terlengkap Bahasa Indonesia Terbaru Tahun 2024 untuk PS dan Komputer

Ilustrasi cehat GTA terlengkap bahasa Indonesia (Foto:Freepik)

CHEAT GTA terlengkap Bahasa Indonesia terbaru tahun 22024 wajib diketahui oleh penggemar game besutan Rockstar Games ini.

Deretan cheat ini dapat membuat permainan menjadi jauh lebih mudah serta dapat membuat karakter yang dimainkan melakukan hal-hal gila.

Cheat game Grand Theft Auto (GTA) sendiri cenderung berbeda pada setiap versinya. Sehingga setiap player tidak bisa menggunakan cheat GTA pada satu versi untuk versi lainnya.

Berikut cheat GTA terlengkap Bahasa Indonesia terbaru tahun 22024

-Cheat GTA San Andreas PS2, PS3, dan PS4

Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1

Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2

Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2

Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah

Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah

Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1