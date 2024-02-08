Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik BMW CE 04 Bakal Meluncur di IIMS 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |19:36 WIB
Motor Listrik BMW CE 04 Bakal Meluncur di IIMS 2024
BMW CE 04 siap meluncur di IIMS 2024. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – BMW Motorrad Indonesia bakal memamerkan beberapa model baru pada IIMS 2024, yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15-25 Februari. Salah satu yang akan diluncurkan adalah BMW CE 04.

Motor listrik BMW CE 04 merupakan kendaraan roda dua ramah lingkungan yang memiliki tenaga buas. Selain itu, motor listrik ini dibekali teknologi canggih yang dapat memanjakan pengendaranya.

“Tahun ini kami kembali hadir dalam IIMS 2024. Ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan, di antaranya launching 3 produk terbaru, yaitu BMW CE 04, G310 GS, dan ada model terbaru segmen adventure,” kata perwakilan BMW Motorrad Indonesia (PT Layur Astiti Bumi Kencana), Putra, di Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Putra mengatakan BMW Motorrad Indonesia akan menyediakan 3 unit motor unti test ride. Salah satunya adalah BMW CE 04. Ini dilakukan untuk membuktikan BMW ingin menunjukkan kualitas motor listrik mereka kepada konsumen Indonesia.

"Partisipasi kami di IIMS 2024 adalah bentuk komitmen kami untuk terus memberikan pengalaman berkendara terbaik kepada pelanggan setia kami. Kami berharap para pengunjung dapat merasakan semangat inovasi dan kualitas yang menjadi landasan filosofi BMW Motorrad,” ujar CEO BMW Motorrad Indonesia, Fransiska Ingrid.

BMW Motorrad juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan menarik selama pameran. Mulai dari demonstrasi produk, sesi tanya jawab dengan perwakilan BMW Motorrad, hingga kesempatan mencoba langsung beberapa model unggulan.

Halaman:
1 2
      
