HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Stylo 160 Tak Dilengkapi Teknologi Hybrid, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |14:08 WIB
Honda Stylo 160 Tak Dilengkapi Teknologi Hybrid, Ini Alasannya
Honda Stylo 160 tak gunakan teknologi hybrid, ini alasannya. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA – New Honda Stylo 160 resmi mengaspal di Indonesia. PT Astra Honda Motor (AHM) memilih menggunakan mesin yang sama dengan Vario 160 pada skutik terbarunya itu. Hal ini lantaran mesin tersebut sudah teruji dan diklaim minim emisi.

Executive Vice President Director PT AHM, Thomas Wijaya, mengatakan mesin tersebut sudah berstandar Euro 3. Oleh sebab itu, tidak diperlukan teknologi hybrid untuk menekan emisi gas buang yang dihasilkan mesin.

“Jadi, satu kita melihat bahwa New Stylo 160 ini tidak menggunakan hybrid karena kalau hybrid di sepeda motor itu memang ada banyak keterbatasan, dan fungisnya juga berbeda dengan hybrid yang ada di roda empat,” kata Thomas di Cikarang, beberapa waktu lalu

“Sama kayak waktu kita launching PCX Hybrid itu fungsi hybrid-nya lebih kepada fungsi di istilahnya akselerator di awal gitu ya, berbeda dengan fungsi hybrid di roda empat,” sambungnya.

Thomas menegaskan, Honda Stylo 160 dikembangkan di Jepang yang membuat kendaraan tersebut harus mengikuti regulasi emisi global. Karena itu, Thomas yakin kendaraan tersebut menghasilkan emisi yang sangat sedikit.

“Kedua, kita menggunakan bahan bakar ICE ini, tapi kita juga sudah menggunakan tentunya dengan compliance regulation Euro 3. Sehingga untuk kita bisa menuju kepada netralitas carbon atau pengurangan polusi, tadi range bahan bakarnya itu kita maksimalkan. Jadi disampaikan itu 1 liter untuk 45 km,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
