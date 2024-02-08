Omoda E5 Pakai Baterai LFP, Chery Nilai Lebih Aman

JAKARTA – PT Chery Sales Indonesia (CSI) resmi meluncurkan mobil listrik Omoda E5. Kendaraan ramah lingkungan ini dibekali baterai LFP (Lithium Iron Phosphate) sebagai sumber daya utamanya.

Assistance Vice President PT CSI, Zheng Shuo, mengatakan penggunaan baterai LFP karena pihaknya mengutamakan keamanan. Hal ini mengingat baterai lithium-ion dengan bahan baku nikel dinilai sangat mudah terbakar apabila mengalami benturan atau tusukan.

“Saat ini, baterai yang kami gunakan untuk Omoda E5 masih LFP. Kami mempertimbangkan banyak hal, terutama soal tingkat keamanan,” kata Zheng Shuo di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Namun, Shuo tak menutup kemungkinan, mobil listrik Chery akan menggunakan baterai nikel di masa depan. Pasalnya, untuk mencapai tingkat kandungan lokal atau TKDN dengan jumlah tertentu, pihaknya harus memanfaatkan material dalam negeri.

“Untuk mengembangkan di Indonesia, kami bisa bilang akan ada baterai jenis nikel di jajaran produk selanjutnya, ini adalah rencana kita. Kita juga ada rencana untuk meningkatkan TKDN dan seharusnya ditanyakan ke pemasok baterai lokal,” ujarnya.

Zheng Shuo mengungkapkan, secara global Chery memiliki pabrik yang memproduksi baterai sendiri. Di sana, Chery membuat baterai jenis LFP dan juga yang berbasis nikel.

“Di Chery, kita punya jenis pabrik yang berbeda. Kami punya kolaborasi dengan CATL dan Gotion Battery, dan juga beberapa yang lainnya. Kita punya pabrik sendiri yang memproduksi baterai jenis nikel dan LFP,” tuturnya.