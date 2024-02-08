Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota GR Yaris Facelift Meluncur di Tokyo, Begini Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |16:22 WIB
Toyota GR Yaris Facelift Meluncur di Tokyo, Begini Spesifikasinya
Toyota GR Yaris facelift. (Toyota/Topseed)
A
A
A

TOKYO - Toyota GR Yaris facelift telah diluncurkan pada Tokyo Auto Salon 2024. Sejumlah ubahan tampak dalam Toyota GR Yaris tersebut.

Melansir Topspeed, Kamis (8/2/2024), Toyota Gazoo Racing (TGR) membuat pembaruan tidak hanya terkait estetika, tapi juga mencakup mekanis dan sasis yang dipelajari dari mobil reli GR Yaris WRC-nya.

Toyota GR Yaris ditenagai mesin 3 silinder dengan kapasitas 1,6 liter. Tenaga terdongkrak dari 272 ke 304 tenaga kuda dan torsinya 400 Nm.

Perubahan paling signifikan pada GR Yaris adalah penambahan konverter torsi otomatis delapan kecepatan. TGR menyebutnya sebagai Transmisi Otomatis Langsung (DAT). Dikembangkan dari pembelajaran reli, transmisi diuji dalam event dan kondisi olahraga motor sebenarnya.

Perpindahan gigi otomatis pada umumnya bergantung pada penginderaan perilaku kendaraan. Namun, perangkat lunak DAT mendeteksi cara pengemudi menginjak rem dan mengoperasikan pedal gas.

Hal ini dapat mengantisipasi perpindahan gigi diperlukan bahkan sebelum terjadi perubahan perilaku kendaraan. Menurut TGR, ini akan menghasilkan pemilihan gigi otomatis.

Transmisi manual enam percepatan tetap ditawarkan. Selain itu, ada juga Circuit Mode baru yang mengeluarkan potensi penuh GR Yaris. Ini menambah kontrol anti-lag dan peningkatan batas kecepatan pembatas kecepatan saat memasuki suatu area seperti sirkuit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Toyota GR Yaris Toyota
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3062061/toyota-hcjY_large.jpg
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement