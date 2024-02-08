Toyota GR Yaris Facelift Meluncur di Tokyo, Begini Spesifikasinya

TOKYO - Toyota GR Yaris facelift telah diluncurkan pada Tokyo Auto Salon 2024. Sejumlah ubahan tampak dalam Toyota GR Yaris tersebut.

Melansir Topspeed, Kamis (8/2/2024), Toyota Gazoo Racing (TGR) membuat pembaruan tidak hanya terkait estetika, tapi juga mencakup mekanis dan sasis yang dipelajari dari mobil reli GR Yaris WRC-nya.

Toyota GR Yaris ditenagai mesin 3 silinder dengan kapasitas 1,6 liter. Tenaga terdongkrak dari 272 ke 304 tenaga kuda dan torsinya 400 Nm.

Perubahan paling signifikan pada GR Yaris adalah penambahan konverter torsi otomatis delapan kecepatan. TGR menyebutnya sebagai Transmisi Otomatis Langsung (DAT). Dikembangkan dari pembelajaran reli, transmisi diuji dalam event dan kondisi olahraga motor sebenarnya.

Perpindahan gigi otomatis pada umumnya bergantung pada penginderaan perilaku kendaraan. Namun, perangkat lunak DAT mendeteksi cara pengemudi menginjak rem dan mengoperasikan pedal gas.

Hal ini dapat mengantisipasi perpindahan gigi diperlukan bahkan sebelum terjadi perubahan perilaku kendaraan. Menurut TGR, ini akan menghasilkan pemilihan gigi otomatis.

Transmisi manual enam percepatan tetap ditawarkan. Selain itu, ada juga Circuit Mode baru yang mengeluarkan potensi penuh GR Yaris. Ini menambah kontrol anti-lag dan peningkatan batas kecepatan pembatas kecepatan saat memasuki suatu area seperti sirkuit.