HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Tiket IIMS 2024, Mulai dari Rp50 Ribu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |16:12 WIB
Harga Tiket IIMS 2024, Mulai dari Rp50 Ribu
Harga tiket IIMS 2024. (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 bakal digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15-25 Februari. Harga tiket pameran tersebut berbeda untuk weekdays dan weekend.

Dyandra Promosindo selaku promotor pameran menargetkan IIMS 2024 dihadiri 470 ribu pengunjung selama 11 hari dan mencetak transaksi hingga Rp5,3 triliun. Pameran kali ini juga dijanjikan lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"IIMS 2024 akan menjadi panggung inovasi dalam industri otomotif Indonesia. Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman yang lebih luas dan lebih bervariasi bagi pengunjung, dengan melibatkan lebih banyak brand, program, dan kegiatan menarik," ujar Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, di Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Pameran IIMS 2024 diramaikan puluhan merek motor dan mobil dari berbagai negara. Pada sektor roda empat, ada Audi, BYD, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Kia, Morris Garage (MG), Mini, Mitsubishi, Nissan, Prestige, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Vinfast, Volkswagen (VW), dan Wuling.

Sementara untuk roda dua ada Benelli, Keeway, BMW Motorrad, Astra Honda Motor (AHM), Italjet, Kawasaki, Yamaha, Scomadi, Royal Enfield, Moto Guzzi, Aprilia, Vespa, Piaggio, Peugeot, Alva, Davigo, Gesits, Polytron, Yadea, Volta, United, SMEV, Selis.

Selain memamerkan kendaraan baru, IIMS 2024 kembali menghadirkan konser bertajuk Infinite Show selama pameran. Hiburan tersebut diramaikan Kahitna, Ari Lasso, Andre Taulany and Friends, Endah N Rhesa, Saykoji, Maliq & D'Essentials, Mahalini, Tulus, dan Dewa 19, yang dimulai pukul 20.45 WIB setiap harinya.

Project Manager IIMS 2024, Rudi MF mengatakan, pameran tahun ini bertujuan memberikan pengalaman berkesan bagi pengunjung. Hal ini mengingat akan ada banyak program menarik yang akan disajikan dalam satu rangkaian acara.

“Program-program unggulan dan hiburan berkualitas yang kami tawarkan mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan IIMS 2024 sebagai momen yang tak terlupakan dalam dunia otomotif,” ujar Rudi.

Halaman:
1 2
      
