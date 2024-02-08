3 Cara Daftar Barcode Pertamina

JAKARTA - Pembelian solar subsidi dan BBM bersubsidi lainnya menggunakan barcode atau QR Code telah diperkenalkan sejak 1 Desember 2022 oleh Pertamina.

Jenis BBM yang termasuk dalam subsidi ini adalah Biosolar dan Pertalite. Untuk dapat menggunakan layanan ini, penting bagi pengguna untuk mendaftar barcode Pertamina.

Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

- Foto kendaraan dari tampak depan dan sisi

- Foto nomor polisi kendaraan

- Pas foto yang jelas

- Foto KIR (Kelayakan Uji Kendaraan Bermotor) untuk kendaraan non-motor

.

Lantas bagaimana cara daftar barcode pertamina? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (8/2/2024), berikut cara daftar barcode pertamina untuk membeli BBM bersubsidi:

1. Melalui Booth Offline Subsidi Tepat MyPertamina

- Siapkan dokumen yang diperlukan seperti foto KTP, foto diri, foto STNK, foto KIR (bagi kendaraan yang menggunakan KIR), foto kendaraan, dan foto nomor polisi kendaraan.

- Kunjungi lokasi SPBU Pertamina yang menyediakan layanan pendaftaran BBM bersubsidi.

- Ikuti arahan dan bantuan dari petugas lokasi untuk proses pendaftaran offline.