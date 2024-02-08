JAKARTA - Pembelian solar subsidi dan BBM bersubsidi lainnya menggunakan barcode atau QR Code telah diperkenalkan sejak 1 Desember 2022 oleh Pertamina.
Jenis BBM yang termasuk dalam subsidi ini adalah Biosolar dan Pertalite. Untuk dapat menggunakan layanan ini, penting bagi pengguna untuk mendaftar barcode Pertamina.
Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- Foto kendaraan dari tampak depan dan sisi
- Foto nomor polisi kendaraan
- Pas foto yang jelas
- Foto KIR (Kelayakan Uji Kendaraan Bermotor) untuk kendaraan non-motor
.
Lantas bagaimana cara daftar barcode pertamina? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (8/2/2024), berikut cara daftar barcode pertamina untuk membeli BBM bersubsidi:
1. Melalui Booth Offline Subsidi Tepat MyPertamina
- Siapkan dokumen yang diperlukan seperti foto KTP, foto diri, foto STNK, foto KIR (bagi kendaraan yang menggunakan KIR), foto kendaraan, dan foto nomor polisi kendaraan.
- Kunjungi lokasi SPBU Pertamina yang menyediakan layanan pendaftaran BBM bersubsidi.
- Ikuti arahan dan bantuan dari petugas lokasi untuk proses pendaftaran offline.