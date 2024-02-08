Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Mobil Baru yang Bakal Diluncurkan pada IIMS 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |10:37 WIB
Deretan Mobil Baru yang Bakal Diluncurkan pada IIMS 2024
Deretan mobil baru yang bakal meluncur di IIMS 2024. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pameran otomotif nasional Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15-25 Februari. Sejumlah mobil baru bakal diluncurkan pada ajang tersebut untuk meramaikan industri otomotif Indonesia.

Digelar selama 11 hari, IIMS 2024 mengusung tema "Your Infinite Autotainment Experience". Tidak hanya memamerkan berbagai kendaraan terbaik, IIMS 2024 akan menghadirkan berbagai program hiburan, seperti pertunjukan musik, test drive, dan penampilan dari berbagai komunitas otomotif.

Paling dinantikan pada pameran ini adalah kehadiran mobil-mobil baru yang akan meramaikan pasar di Indonesia. Salah satu produsen yang akan meluncurkan produk terbarunya di ajang otomotif ini adalah Hyundai.

Namun, Hyundai masih menutup rapat mobil apa yang akan diluncurkan pada IIMS 2024. Setidaknya, ada dua model yang akan diluncurkan. Salah satunya adalah mobil listrik terbaru.

Selain itu, ada dua kendaraan listrik sekaligus akan diluncurkan MG di IIMS 2024, yang sengaja disiapkan di ajang tersebut. MG memastikan kedua mobil tersebut dapat memberikan kejutan.

Selain itu, brand besar lainnya seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi akan menghadirkan kejutan bagi pengunjung. Brand roda dua juga diberikan tempat yang lebih luas dengan harapan pengunjung bisa mengeksplor kendaraannya lebih puas.

Halaman:
1 2
      
