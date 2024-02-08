Ternyata Ini Arti L1 di GTA

JAKARTA – Grand Theft Auto (GTA) adalah game petualangan, open world dari Rockstar Games yang sangat populer. Pertama kali dirlis sebagai game di konsol Playstation, GTA kini telah menjadi IP yang dapat dimainkan di berbagai platform game, termasuk PC.

Saat bermain GTA di Playstation, gamer akan sering meggunakan tombol L1, yang terletak di sisi kiri stik Playstation. Tombol L1 ini biasanya digunakan untuk melakukan berbagi aksi dalam GTA mulai dari mengganti senjata, menggunakan kemampuan khusus, hingga berciuman atau melakukan adegan mesra dengan karakter lainnya. Aksi terakhir inilah yang memunculkan konten-konten viral di media sosial, sehingga melahirkan istilah L1.

Terlepas dari istilah yang populer, tombol L1 di GTA memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada versi dan seri game GTA yang kamu mainkan.

Di GTA San Anderas, tombol L1 digunakan untuk mencium pacar dari CJ, karakter utama game tersebut, saat kedunya berada dalam mobil, tetapi pada GTA V tombol L1 dapat digunakan untuk mengganti karakter ataub mengaktifkan kemampuan khusus.

Game GTA sendiri selalu menawarkan pengalaman yang menarik melalui berbagai aksi yang dapat dilakukan di dalam game, baiik saat mengikuti cerita, maupun saat melakukan permainan bebas dan sandbox tanpa mengikuti alur cerita.

Pengalaman inilah yang membuat GTA, hingga seri terakhirnya GTA V, selalau menjadi game yang menarik dan ditunggu oleh para gamer,

(Rahman Asmardika)