INILAH 78 cheat GTA terlengkap 2024 wajib diketahui untuk menambah dalam keseruan bermain. Dengan menggunakan cheat ini, seluruh player dapat melakukan hal-hal diluar nalar yang biasanya sulit dilakukan dengan cara normal.
GTA San Andreas yang dimainkan melalui PS2 menjadi salah satu versi yang paling diminati dari game ini. Cheat yang disediakan pihak pengembang untuk versi ini juga sangat lengkap dan dapat digunakan secara bebas.
Berikut adalah 78 cheat GTA terlengkap 2024:
Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
Manusia setengah Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1