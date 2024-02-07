Adu Kuat Baterai Samsung Galaxy S24 Vs iPhone 15, Mana yang Lebih Baik?

JAKARTA – Samsung Galaxy S24 Series yang diluncurkan bulan lalu sukses mengisi segmen smartphone kelas atas. Banyak banyak yang membandingkan Samsung Galaxy S24 Series dengan iPhone 15 Series, termasuk dari sisi baterai.

Lantas bagaimana ketahanan baterai Samsung Galaxy S24 Series dan iPhone 15 Series? Siapa yang lebih kuat? Nah tanpa berlama-lama lagi, berikut perbandingannya, sebagai dihimpun dari berbagai sumber pada Rabu (7/2/2024).

Uji coba yang dilakukan menunjukkan bahwa Samsung Galaxy S24 Series, bahkan yang versi basic memiliki baterai dengan kekuatan besar. Smartphone ini bukan hanya melampaui pendahulunya, yaini Galaxy S23 tapi juga iPhone 15 model teratas.

Galaxy S24 Ultra menjadi bintang bagi Galaxy S24 Series. Meskipun layarnya besar dan memiliki banyak komponrn tambahan, baterai 5.000 mAh pada Galaxy S24 Ultra mampu bertahan hingga 2 hari untuk penggunaan ringan.

BACA JUGA: Perbandingan Kamera Samsung Galaxy S24 Ultra dan iPhone 15 Pro Max

Dalam pengujian pemutaran video dengan ponsel pada kecerahan penuh, ini sebenarnya bertahan lebih dari 28 jam, menjadikannya salah satu smartphone paling tahan lama yang pernah di uji dalam setahun terakhir ini.