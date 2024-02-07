Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Adu Kuat Baterai Samsung Galaxy S24 Vs iPhone 15, Mana yang Lebih Baik?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |17:57 WIB
Adu Kuat Baterai Samsung Galaxy S24 Vs iPhone 15, Mana yang Lebih Baik?
A
A
A

JAKARTA – Samsung Galaxy S24 Series yang diluncurkan bulan lalu sukses mengisi segmen smartphone kelas atas. Banyak banyak yang membandingkan Samsung Galaxy S24 Series dengan iPhone 15 Series, termasuk dari sisi baterai.

Lantas bagaimana ketahanan baterai Samsung Galaxy S24 Series dan iPhone 15 Series? Siapa yang lebih kuat? Nah tanpa berlama-lama lagi, berikut perbandingannya, sebagai dihimpun dari berbagai sumber pada Rabu (7/2/2024).

Uji coba yang dilakukan menunjukkan bahwa Samsung Galaxy S24 Series, bahkan yang versi basic memiliki baterai dengan kekuatan besar. Smartphone ini bukan hanya melampaui pendahulunya, yaini Galaxy S23 tapi juga iPhone 15 model teratas.

Galaxy S24 Ultra menjadi bintang bagi Galaxy S24 Series. Meskipun layarnya besar dan memiliki banyak komponrn tambahan, baterai 5.000 mAh pada Galaxy S24 Ultra mampu bertahan hingga 2 hari untuk penggunaan ringan.

Dalam pengujian pemutaran video dengan ponsel pada kecerahan penuh, ini sebenarnya bertahan lebih dari 28 jam, menjadikannya salah satu smartphone paling tahan lama yang pernah di uji dalam setahun terakhir ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/16/3169886//iphone_16_pro_dan_pro_max-qH0g_large.jpg
Harga iPhone 16 dan 15 Anjlok Setelah iPhone 17 Diluncurkan, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/57/3084223//iphone-96qf_large.jpg
Bukan Samsung, Ini Smartphone Terlaris di Dunia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement