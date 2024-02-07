Desain dan Spesifikasi Xiaomi Redmi A3 Bocor Jelang Peluncuran, Ini Penampakannya

JAKARTA – Smartphone kelas entry terbaru Xiaomi, Redmi A3 belum meluncur di pasaran, namun, bocoran spesifikasi dan desain ponsel ini telah muncul. Dari informasi yang beredar, perangkat ini tampaknya memiliki tampilan yang cukup menarik.

BACA JUGA: Xiaomi Redmi Note 13 Series Dipastikan Rilis Global Awal Januari 2024

Laporan 91Mobiles menampilkan gambar langsung dari perangkat tersebut dengan bagian belakang mengkilap seperti kaca. Redmi A3 diharapkan menampilkan notch bergaya tetesan air dan bezel tipis di bagian atas dan samping.

Smartphone ini kemungkinan tersedia dalam tiga pilihan warna: Hijau, Biru, dan Hitam. Bagian belakang ponsel diharapkan memiliki modul kamera melingkar yang menampung kamera ganda dan lampu flash LED.

BACA JUGA: Redmi 13C Dipastikan Meluncur Bulan Depan di Indonesia

Dilanisr Gizmochina, Redmi A3 tampaknya akan menggunakan layar berukuran 6,71 inci dan teknologi LCD, memberikannya akses ke kecepatan refresh 90Hz dan kecerahan puncak 400 nits. Gambar kemasan ritel yang bocor menunjukkan model kelas atas dengan RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB.