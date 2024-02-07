Advertisement
TECHNO

Desain dan Spesifikasi Xiaomi Redmi A3 Bocor Jelang Peluncuran, Ini Penampakannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |12:36 WIB
Bocoran Xiaomi Redmi A3. (Foto: 91Mobile)
JAKARTA – Smartphone kelas entry terbaru Xiaomi, Redmi A3 belum meluncur di pasaran, namun, bocoran spesifikasi dan desain ponsel ini telah muncul. Dari informasi yang beredar, perangkat ini tampaknya memiliki tampilan yang cukup menarik.

Laporan 91Mobiles menampilkan gambar langsung dari perangkat tersebut dengan bagian belakang mengkilap seperti kaca. Redmi A3 diharapkan menampilkan notch bergaya tetesan air dan bezel tipis di bagian atas dan samping. 

Smartphone ini kemungkinan tersedia dalam tiga pilihan warna: Hijau, Biru, dan Hitam. Bagian belakang ponsel diharapkan memiliki modul kamera melingkar yang menampung kamera ganda dan lampu flash LED.

Dilanisr Gizmochina, Redmi A3 tampaknya akan menggunakan layar berukuran 6,71 inci dan teknologi LCD, memberikannya akses ke kecepatan refresh 90Hz dan kecerahan puncak 400 nits. Gambar kemasan ritel yang bocor menunjukkan model kelas atas dengan RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB.

Xiaomi Redmi A3 Xiaomi
