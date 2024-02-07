Gagal Uji Ketahanan, Samsung Galaxy S24 Hancur Setelah Satu Kali Dijatuhkan

JAKARTA – Tidak diragukan bahwa perkembangan smartphone dari tahun ke tahun semakin canggih, dengan peningkatan perangkat lunak dan spesifikasi perangkat keras. Namun, bagaimana dengan ketahanan bodi perangkat, terutama smartphone kelas atas yang diklaim menggunakan bahan seperti titanium dan armor alumunium seperti Samsung galaxy S24?

Allstate Protection Plans, perusahaan yang rutin menguji daya tahan setiap perangkat seluler baru, telah mengungkapkan hasil yang mengkhawatirkan untuk smartphone Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, dan Galaxy S24 Ultra yang baru saja dirilis. Hasilnya, ketahanan ketiga perangkat itu dinilai tidak sebaik model pendahulunya.

Dilansir Digitaltrends, diungkap masing-masing seri Galaxy S24 menjalani uji jatuh dari depan dan belakang. Uji jatuh bagian belakang dilakukan dengan menjatuhkan ponsel ke trotoar dari ketinggian enam kaki (1,8 meter).

Hasilnya menunjukkan jika seri Galaxy S24 mengalami kerusakan yang hampir sama dengan Galaxy S23. Terdapat retakan di bagian atas dan bawah panel belakang ponsel yang sama sekali tidak berfungsi kembali setelah hanya satu kali jatuh dari depan ke belakang.

Galaxy S24 Plus bernasib sama pada pengujian Allstate Protection Plan. Selama pengujian, ponsel ini hancur saat dijatuhkan depan dan belakang bagiannya, benar-benar tidak dapat digunakan kembali. Hal ini berbeda dengan Galaxy S23 Plus dari tahun lalu yang lolos tes.