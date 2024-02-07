Penjelajah NASA Temukan Bangkai Helikopter di Planet Mars

JAKARTA – Penjelajah Perseverenace rover NASA dilaporkan telah menemukan bangkai helikopter di planet Mars, yang diyakini sebagai bangkai dari helikopter Ingenuity yang mengalami kecelakaan saat mencari tanda-tanda kehidupan di planet merah itu beberapa waktu lalu.

Ingenuity ditemukan di puncak sebuah gurun pasir yang diberi nama Neretva Vallis dalam kondisi yang rusak parah. NASA menyebut, saking parahnya kerusakan yang dialami, Ingenuity bahkan sampai tidak dapat beroperasi kembali.

Sebagaimana dihimpun dari Mashable, Rabu (7/2/2024), Ingenuity sebelumnya berhasil membuat sejarah sebagai merupakan helikopter pertama yang melakukan penerbangan bertenaga dan terkendali di Mars.

Ingenuity terbang di Mars sebanyak 72 kali dengan jarak sejauh 2.315 kaki (sekira 705 meter). Apa yang dilakukan Ingenuity ini di luar perkiraan para ilmuwan yang semula hanya berharap helikopter tersebut dapat terbang sebanyak 5 kali.

Pencapaian itu mengatasi tantangan penerbangan yang menyulitkan di Mars. Atmosfer Mars cukup tipis, dengan volume sekira satu persen volume Bumi. Hal ini menyulitkan untuk menghasilkan gaya angkat yang dibutuhkan untuk penerbangan.