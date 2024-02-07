Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Penjelajah NASA Temukan Bangkai Helikopter di Planet Mars

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |11:55 WIB
Penjelajah NASA Temukan Bangkai Helikopter di Planet Mars
Penjelajah Perseverance NASA di Mars. (Foto: Handout NASA via Reuters)
A
A
A

JAKARTA Penjelajah Perseverenace rover NASA dilaporkan telah menemukan bangkai helikopter di planet Mars, yang diyakini sebagai bangkai dari helikopter Ingenuity yang mengalami kecelakaan saat mencari tanda-tanda kehidupan di planet merah itu beberapa waktu lalu.

 BACA JUGA:

Ingenuity ditemukan di puncak sebuah gurun pasir yang diberi nama Neretva Vallis dalam kondisi yang rusak parah. NASA menyebut, saking parahnya kerusakan yang dialami, Ingenuity bahkan sampai tidak dapat beroperasi kembali.

Sebagaimana dihimpun dari Mashable, Rabu (7/2/2024), Ingenuity sebelumnya berhasil membuat sejarah sebagai merupakan helikopter pertama yang melakukan penerbangan bertenaga dan terkendali di Mars.

Ingenuity terbang di Mars sebanyak 72 kali dengan jarak sejauh 2.315 kaki (sekira 705 meter). Apa yang dilakukan Ingenuity ini di luar perkiraan para ilmuwan yang semula hanya berharap helikopter tersebut dapat terbang sebanyak 5 kali.

Pencapaian itu mengatasi tantangan penerbangan yang menyulitkan di Mars. Atmosfer Mars cukup tipis, dengan volume sekira satu persen volume Bumi. Hal ini menyulitkan untuk menghasilkan gaya angkat yang dibutuhkan untuk penerbangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/56/3022816/lubang_misterius_di_mars-SC05_large.jpeg
Misteri Lubang-Lubang di Planet Mars, Tempat Bukti Kehidupan Hingga Perlindungan Astronot?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/56/2961750/wahana-penjelajah-nasa-konfirmasi-keberadaan-danau-purba-di-mars-t9pumeQfux.jpg
Wahana Penjelajah NASA Konfirmasi Keberadaan Danau Purba di Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/56/2958102/ilmuwan-deteksi-keberadaan-air-di-mars-jadi-harapan-sumber-kehidupan-manusia-masa-depan-2aiBmGgWXA.jpeg
Ilmuwan Deteksi Keberadaan Air di Mars, Jadi Harapan Sumber Kehidupan Manusia Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/56/2957144/astronot-bakal-alami-pelebaran-waktu-saat-di-mars-AW0FiPAsAn.jpg
Astronot Bakal Alami Pelebaran Waktu saat di Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/56/2950294/mesin-roket-mars-nasa-sukses-diuji-coba-targetnya-6-tahun-mendatang-bawa-manusia-ke-mars-P6DJLGito6.jpg
Mesin Roket Mars NASA Sukses Diuji Coba, Targetnya 6 Tahun Mendatang Bawa Manusia ke Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/56/2944979/ilmuwan-temukan-cara-fotosintesis-tanpa-tumbuhan-bisa-dicoba-di-mars-wiHaEzc2sn.jpeg
Ilmuwan Temukan Cara Fotosintesis Tanpa Tumbuhan, Bisa Dicoba di Mars?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement