Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Saksikan Quick Count Pemilu 2024, Berikut Daftar Beberapa Linknya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |13:18 WIB
Saksikan Quick Count Pemilu 2024, Berikut Daftar Beberapa Linknya
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia, pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata. Rakyat Indonesia tidak hanya bisa memberikan suaranya, tetapi juga dapat berperan aktif sebagai pemantau, salah satunya dengan menyaksikan penghitungan cepat atau quick count, baik lewat media atau daring.

Saat ini ada cukup banyak link quick count Pemilu 2024 yang sudah bisa diakses oleh masyarakat. Lantas apa saja itu? Berikut ini adalah daftarnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Rabu (7/2/2024):

https://www.youtube.com/live/y2aiJ448F6A?si=sFZq-k0ad6YxNQjO

https://www.youtube.com/live/xLZXz2JpYkA?si=k7fvMorJwSMBw-e6

https://www.youtube.com/live/KJvbvD-GAEk?si=J3E9h62vqU7ta28a

https://www.youtube.com/live/KmHziq_2SzU?si=o-AydZKgfsMfhSXm

https://www.youtube.com/live/wMpoFc2w4PA?si=ZrOb_cy288jwLOZ_

https://www.youtube.com/live/b1SNR9KhoZU?si=apiJ94JOV2OEz-jx

https://www.youtube.com/live/AbiS4FuE-L8?si=v_SXtLkVZLe9TmU6

https://www.youtube.com/live/PWwQCaEJ6yc?si=Ny3EBbN1eLMCyIrI

Untuk diketahui, quick count adalah metode perhitungan cepat hasil suara pada hari pemilu. Metode ini bukanlah hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi lebih sebagai prediksi hasil berdasarkan sebagian data dari TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Quick Count Pemilu 2024 Pemilu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/54/2963427/link-download-aplikasi-sirekap-pemilu-2024-dan-cara-daftar-akun-sirekap-via-mobile-2024-sCZzUSqYOW.jpg
Link Download Aplikasi Sirekap Pemilu 2024 dan Cara Daftar Akun Sirekap Via Mobile 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2938073/menkominfo-konten-hoax-pemilu-2024-turun-drastis-dari-pemilu-2019-oDrqdgrWo4.jpg
Menkominfo: Konten Hoax Pemilu 2024 Turun Drastis dari Pemilu 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/14/54/2055640/indonesia-bisa-gelar-pemilu-e-voting-setelah-2029-ini-penjelasan-menkominfo-nsX5skXEr3.JPG
Kapan Indonesia Bisa Segera Terapkan E-voting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/12/13/207/1266645/ini-kelemahan-pelaksanaan-e-voting-ZtXOYrkeFa.jpg
Ini Kelemahan Pelaksanaan E-Voting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/12/13/207/1266635/e-voting-solusi-pelaksanaan-pemilu-indonesia-5peYfGOQ51.jpg
E-Voting Solusi Pelaksanaan Pemilu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/04/12/54/209847/NpXtuAxkh2.jpg
2011, Rusia Mungkinkan Pemilu Via Ponsel
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement