Saksikan Quick Count Pemilu 2024, Berikut Daftar Beberapa Linknya

JAKARTA – Pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia, pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata. Rakyat Indonesia tidak hanya bisa memberikan suaranya, tetapi juga dapat berperan aktif sebagai pemantau, salah satunya dengan menyaksikan penghitungan cepat atau quick count, baik lewat media atau daring.

Saat ini ada cukup banyak link quick count Pemilu 2024 yang sudah bisa diakses oleh masyarakat. Lantas apa saja itu? Berikut ini adalah daftarnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Rabu (7/2/2024):

https://www.youtube.com/live/y2aiJ448F6A?si=sFZq-k0ad6YxNQjO

https://www.youtube.com/live/xLZXz2JpYkA?si=k7fvMorJwSMBw-e6

https://www.youtube.com/live/KJvbvD-GAEk?si=J3E9h62vqU7ta28a

https://www.youtube.com/live/KmHziq_2SzU?si=o-AydZKgfsMfhSXm

https://www.youtube.com/live/wMpoFc2w4PA?si=ZrOb_cy288jwLOZ_

https://www.youtube.com/live/b1SNR9KhoZU?si=apiJ94JOV2OEz-jx

https://www.youtube.com/live/AbiS4FuE-L8?si=v_SXtLkVZLe9TmU6

https://www.youtube.com/live/PWwQCaEJ6yc?si=Ny3EBbN1eLMCyIrI

Untuk diketahui, quick count adalah metode perhitungan cepat hasil suara pada hari pemilu. Metode ini bukanlah hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi lebih sebagai prediksi hasil berdasarkan sebagian data dari TPS (Tempat Pemungutan Suara).