HOME OTOTEKNO TECHNO

Inilah Bocoran Tampilan dan Fitur Windows 12, Diprediksi Rilis 2024

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |09:28 WIB
Inilah Bocoran Tampilan dan Fitur Windows 12, Diprediksi Rilis 2024
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA Windows saat ini adalah sistem operasi terpopuler untuk komputer desktop dan banyak orang menunggu hal baru apa yang akan Microsoft lakukan untuk meningkatkan fiturnya dalam versi berikutnya. Seakan menjawab hal tersebut, banyak bocoran tersebar mengenai tampilan dan fitur yang akan muncul pada Windows 12.

Meski hingga saat ini Microsoft belum mengumumkan secara resmi, banyak orang berasumsi bahwa Windows 12 akan dirilis pada 2024, mengikuti siklus 3 tahunan seperti yang mereka lakukan sebelum perilisan WIndows 10. Kerangka waktu ini terbilang cukup dekat, mengingat Microsoft baru saja merilis pembarian Windows 11.

Jadi, fitur dan peningkatan apa saja yang bisa kita harapkan dari Windows 12 ini? Yuk simak pembahasan berikut ini:

Tampilan Lebih Mirip dengan macOS 

Sebuah bocoran yang belakangan beredar di media sosial menunjukkan prototipe dari tampilan Windows 12, seperti yang dapat kamu lihat pada gambar di atas. Kabarnya, Microsoft secara tidak sengaja menampilkan prototipe tersebut dalam ajang Microsoft Ignite yang dipimpin oleh CEO Satya Nadella. Secara sekilas, tampilannya tersebut mengingatkan siapa pun yang melihatnya kepada macOS.

Persamaan yang paling mencolok dengan sistem operasi dari Apple tersebut adalah floating taskbar dan beberapa ikon yang ditempatkan di atas layar, seperti indikator baterai, Wi-Fi, dan widget cuaca. Ini tentu akan memudahkan bagi orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan macOS untuk melakukan peralihan.

Halaman:
1 2 3
      
