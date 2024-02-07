Segini Tarif Pajak Motor Honda Revo Semua Tipe dan Tahun

JAKARTA - Motor bebek legendaris dari Honda, Revo, terus menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia karena kehandalan dan efisiensi bahan bakarnya yang teruji.

Setelah lama berada di pasar Tanah Air, Honda Revo masih tetap menjadi favorit di kalangan pengguna sepeda motor.

Honda Revo dikenal awet, tangguh, irit, dan mudah dalam perawatannya, menjadikannya pilihan utama sebagai kendaraan 'dinas' oleh Perusahaan terutama untuk kebutuhan pengiriman barang.

Lantas berapa pajak dari Honda Revo? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (7/2/2024). Inilah harga pajak Honda Revo

Pajak Tahunan Honda Revo

1. Honda Revo 100 2007 Rp60.000

2. Honda Revo MT 2008 Rp70.000

3. Honda Revo 100 2008 Rp70.000

4. Honda Revo MT 2009 Rp78.000

5. Honda Revo 100 2009 Rp78.000

6. Honda Revo MT 2010 Rp88.000

7. Honda Revo 2011 Rp 112.000

8. Honda Revo MT 2011 Rp 96.000

9. Honda Revo 2012 Rp 128.000

10. Honda Revo MT 2012 Rp 102.000