HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Konsumsi BBM Honda Supra Fit?

Berapa Konsumsi BBM Honda Supra Fit?
JAKARTA - Honda Supra Fit, salah satu model sepeda motor yang populer, kembali menjadi sorotan dengan keunggulan efisiensi bahan bakarnya. Dalam ulasan terbaru ini, kami akan mengeksplorasi seberapa efisien sepeda motor ini dalam hal konsumsi BBM serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dikenal karena keunggulan efisiensi bahan bakarnya, Honda Supra Fit menawarkan performa yang mengesankan dalam hal jarak tempuh per liter bahan bakar.

Lantas berapa konsumsi BBM Honda Supra Fit? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (7/2/2024). Dalam uji coba terbaru, konsumsi bahan bakar Honda Supra Fit mencapai angka yang memukau, mencapai 70 kilometer per liter.

Angka konsumsi bahan bakar yang sangat efisien ini memberikan sejumlah manfaat bagi para pengguna sepeda motor. Efisiensi bahan bakar yang tinggi mengurangi biaya pengisian bahan bakar secara signifikan, membantu mengurangi beban keuangan dalam jangka panjang.

Dengan emisi gas buang yang rendah, Honda Supra Fit membantu dalam menjaga lingkungan hidup yang lebih sehat. Beberapa faktor memengaruhi konsumsi BBM Honda Supra Fit, termasuk gaya mengemudi, kondisi jalan, dan perawatan sepeda motor.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Supra Fit honda Honda Supra Fit
