HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MG Akan Luncurkan 2 Mobil Listrik Terbaru di IIMS 2024, Apa Saja?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |10:02 WIB
MG Akan Luncurkan 2 Mobil Listrik Terbaru di IIMS 2024, Apa Saja?
Foto: MG Motor Indonesia.
A
A
A

JAKARTA - Morris Garages (MG), mengumumkan akan memperkenalkan dua model kendaraan listrik terbarunya pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang akan berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dari 15 hingga 25 Februari. Peluncuran kedua model mobil listrik baru ini meupakan langkah MG untuk menghadirkan pilihan mobilitas yang lebih hijau, efisien, dan inovatif, menurut perusahaan itu dalam pernyataannya.

"Melalui IIMS 2024, MG ingin menegaskan kembali visi kami dalam mendukung dan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Kami percaya, dengan meluncurkan dua kendaraan listrik kami yang terbaru, kami dapat memberikan pilihan yang lebih luas bagi konsumen Indonesia untuk beralih ke mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Ini adalah langkah kami untuk 'Charge Up The Future', mewujudkan masa depan berkelanjutan melalui inovasi kendaraan listrik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat," kata Arief Syarifudin, Marketing & PR Director MG Motor Indonesia. 

Setelah sukses dengan MG 4 EV dan New MG ZS EV, peluncuran dua kendaraan listrik baru pada IIMS 2024 mendatang adalah bagian dari strategi MG untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik Indonesia, menawarkan lebih banyak pilihan bagi konsumen yang mencari kendaraan ramah lingkungan dengan teknologi mutakhir.

Halaman:
1 2
      
