HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas PS2, PS3, dan PS4 Lengkap

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |18:56 WIB
Cheat GTA San Andreas PS2, PS3, dan PS4 Lengkap
A
A
A

JAKARTA - Cheat GTA rasanya nggak mungkin ditinggalkan kalau kalian memainkan game buatan Rockstar ini. GTA atau Grand Theft Auto adalah game sejuta umat yang menampilkan gameplay open world, memungkinkanmu bebas melakukan apa saja -- termasuk tindak kriminal dengan resiko dikejar-kejar polisi.

BACA JUGA:
 Cheat GTA 5 PC Lengkap 

Selain dipakai untuk membantu melawan polisi dan geng, cheat GTA juga menyajikan hal-hal lucu yang membuatnya jadi lebih menarik. Karena itu cheat GTA ini hampir selalu digunakan oleh tiap pemain.

Tanpa cheat GTA main game akan membosankan. Cheat GTA ini membuat kamu bisa melakukan berbagai hal gila seperti cheat GTA memunculkan berbagai macam senjata, mobil, tank, bahkan membuat kekacauan di seluruh kota.

Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:

Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat

Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri

Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak

Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2

Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2

Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/326/3095379/gta_san_andreas-1GZW_large.jpg
Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/326/3079770/gta_san_andreas-kMAu_large.jpg
300+ Cheat GTA Terlengkap Terbaru Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/326/3077625/gta_san_andreas-cfnZ_large.jpg
Cheat Senjata GTA San Andreas PS3 Terlengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/326/3062926/gta_san_andreas-mycR_large.jpg
Cheat GTA San Andreas PS2 Pesawat UFO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/326/3023360/gta_san_andreas-sXCv_large.jpg
79 Cheat Terlengkap untuk Menang Di Game GTA San Andreas di PS2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/326/3020824/gta_san_andreas-5tde_large.jpg
Berapa Misi Yang Ada di GTA San Andreas? Simak Penjelasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
