Cheat GTA San Andreas PS2, PS3, dan PS4 Lengkap

JAKARTA - Cheat GTA rasanya nggak mungkin ditinggalkan kalau kalian memainkan game buatan Rockstar ini. GTA atau Grand Theft Auto adalah game sejuta umat yang menampilkan gameplay open world, memungkinkanmu bebas melakukan apa saja -- termasuk tindak kriminal dengan resiko dikejar-kejar polisi.

BACA JUGA: Cheat GTA 5 PC Lengkap

Selain dipakai untuk membantu melawan polisi dan geng, cheat GTA juga menyajikan hal-hal lucu yang membuatnya jadi lebih menarik. Karena itu cheat GTA ini hampir selalu digunakan oleh tiap pemain.

Tanpa cheat GTA main game akan membosankan. Cheat GTA ini membuat kamu bisa melakukan berbagai hal gila seperti cheat GTA memunculkan berbagai macam senjata, mobil, tank, bahkan membuat kekacauan di seluruh kota.

Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:

Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat

Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri

Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak

Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

BACA JUGA: Cheat GTA San Andreas Definitive Lengkap PC

Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2

Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2

Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah