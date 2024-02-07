JAKARTA - Cheat GTA rasanya nggak mungkin ditinggalkan kalau kalian memainkan game buatan Rockstar ini. GTA atau Grand Theft Auto adalah game sejuta umat yang menampilkan gameplay open world, memungkinkanmu bebas melakukan apa saja -- termasuk tindak kriminal dengan resiko dikejar-kejar polisi.
Selain dipakai untuk membantu melawan polisi dan geng, cheat GTA juga menyajikan hal-hal lucu yang membuatnya jadi lebih menarik. Karena itu cheat GTA ini hampir selalu digunakan oleh tiap pemain.
Tanpa cheat GTA main game akan membosankan. Cheat GTA ini membuat kamu bisa melakukan berbagai hal gila seperti cheat GTA memunculkan berbagai macam senjata, mobil, tank, bahkan membuat kekacauan di seluruh kota.
Cheat GTA San Andreas PS2 & PS3 - Senjata, Kesehatan, Uang dan Karakter:
Badut: Segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
Manusia setengah dewa: Bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Lompat tinggi: Atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
Pukulan maut: Atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
Bernafas dalam air: Bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah