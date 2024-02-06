Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menghapus Malware dan Virus dari Ponsel Android

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |20:30 WIB
Cara Menghapus Malware dan Virus dari Ponsel Android
A
A
A

JAKARTA - Dalam era digital yang semakin maju, keberadaan malware dan virus telah menjadi ancaman yang signifikan bagi pengguna ponsel pintar Android. Serangan malware dapat mengakibatkan pencurian data pribadi, kerusakan perangkat, dan bahkan penyalahgunaan identitas. Namun, dengan pemahaman yang tepat dan langkah-langkah yang sesuai, Anda dapat membersihkan ponsel Android Anda dari malware dan virus. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda melakukannya:

 BACA JUGA:

Langkah 1: Identifikasi Gejala Malware

Langkah pertama dalam membersihkan ponsel Android dari malware adalah mengidentifikasi gejala yang menandakan adanya infeksi. Gejala umum termasuk kinerja perangkat yang lambat, munculnya iklan yang tidak diinginkan, penurunan daya tahan baterai, dan pengalihan browser yang tidak disengaja.

Langkah 2: Masuk ke Mode Aman

Aktifkan mode aman pada ponsel Android Anda. Mode aman akan memungkinkan Anda untuk mengakses perangkat dengan membatasi akses aplikasi pihak ketiga, sehingga memudahkan identifikasi dan penghapusan malware. Caranya dapat berbeda tergantung pada merek dan model ponsel Anda. Namun, umumnya Anda dapat menekan tombol daya hingga muncul opsi matikan, lalu tahan atau ketuk opsi matikan dan pilih "mode aman" dari menu yang muncul.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ponsel Android Malware
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/326/2999673/cheatlab-rGI3_large.jpg
Waspada! Peretas Kini Gunakan Software Cheat Berisi Trojan untuk Tipu Para Gamer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/54/2997951/hacker_freepik-oTXi_large.jpg
Mengenal DuneQuixote, Malware yang Digunakan Hacker Curi Data 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/54/2971329/interpol-gandeng-56-negara-atasi-ancaman-siber-tidak-ada-indonesia-fPA17unlgU.jpg
Interpol Gandeng 56 Negara Atasi Ancaman Siber, Tidak Ada Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/54/2969651/waspada-ada-malware-berkedok-pemilu-2024-bisa-curi-informasi-dari-perangkat-dnhYQgC6zv.jpg
Waspada Ada Malware Berkedok Pemilu 2024, Bisa Curi Informasi dari Perangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/54/2962372/hati-hati-malware-nspx30-menyusup-via-update-wps-office-FpCIXMnRyU.jpg
Hati Hati, Malware NSPX30 Menyusup via Update WPS Office
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/54/2949140/awal-tahun-2024-hati-hati-ancaman-malware-ganas-intai-windows-ulz1Rsh9s9.jpg
Awal Tahun 2024, Hati Hati Ancaman Malware Ganas Intai Windows
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement