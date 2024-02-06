Samsung Galaxy A35 dan A55 Siap Rilis di Indonesia, Ini Bocoran Spesifikasinya

JAKARTA – Samsung tampaknya bersiap meluncurkan smartphone Galaxy seri A terbarunya Galaxy A35 5G dan Galaxy A55 5G di Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya kedua model ini telah mengantongi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perdagangan RI (Kemenperin).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website Kemenperin, Samsung Galaxy A35 5G yang memiliki kode SM-A356E memenuhi syarat TKDN dengan nilai 40,30%, sementara Samsung galaxy A55 5G terdaftar dengan kode SM-A556E memenuhi syarat TKDN dengan nilai 37,69%.

Sebagai informasi, TKDN adalah nilai persentase dari komponen berbagai produksi dalam negeri, termasuk material yang digunakan, kewarganegaraan tenaga kerja, serta kepemilikan dan negara asal alat kerja dipakai.

Terdaftarnya Samsung Galaxy A35 5G dan Samsung Galaxy A55 5G di Kemenperin mengindikasikan bahwa kedua produk ini akan segera dipasarkan di Indonesia. Meski begitu, tanggal pasti meluncurkan kedua ponsel ini di Indonesia masih belum dapat dipastikan.

Bocoran terkait Galaxy A35 5G dan Galaxy A55 5G telah beredar di daring dalam beberapa waktu belakangan.

Galaxy A35 5G dilaporkan akan menggunakan chipset Exynos 1380 dengan RAM 6GB, dan sistem Android 14. Smartphone ini dikabarkan akan memiliki tiga sensor kamera yang ditumpuk secara vertikal dan menampilkan layar punch-hole sejajar tengah berukuran 6,6 inci dengan bezel minimal.