Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kapan Mobil Listrik BYD Dikirim ke Konsumen?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |20:16 WIB
Kapan Mobil Listrik BYD Dikirim ke Konsumen?
Kapan mobil listrik BYD dikirim ke konsumen? (Dok BYD Motor Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia telah membuka pemesanan ketiga model mobil listrik, yaitu Dolphin, Atto 3, dan Seal. BYD mengklaim telah ratusan unit mobil listriknya telah dipesan konsumen. Lantas, kapan mobil listrik BYD dikirim ke konsumen?

Diketahui, BYD mengimpor seluruh model mobil listriknya dari China alias berstatus CBU (completely built up). Namun, BYD menyatakan konsumen tidak akan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan unit yang telah dipesan.

“BYD itu punya pemikiran bahwa sebaiknya konsumen itu menunggu tidak terlalu lama. attitude kita tidak mau seperti itu. Tapi, kadang eksternal faktor yang kita sulit atur,” kata Head of Marketing Communication PT BYD Motor Indonesia, Luther Pandjaitan, kepada wartawan di Sentul, Bogor, Senin (5/2/2024).

Untuk mempercepat pengiriman dan meningkatkan jumlah pemesanan, BYD membuka banyak showroom di seluruh Indonesia. Selain itu, BYD Motor Indonesia ingin memastikan seluruh unit yang akan dikirim telah lolos uji.

“Bahkan sudah ada yang kita STNK-kan. Jadi tidak ada kendala dari sisi proses surat-surat kendaraan. Global shipment kita juga enggak pernah ada kendala. Jadi tidak perlu butuh waktu lama. Yang bisa kita kontrol semua sudah kita optimalkan supaya bisa delivery secepatnya,” ujar Luther.

Soal faktor eksternal yang bisa memperlambat pengiriman, ia menyebut, adalah soal perpajakan. Namun, saat ini pemerintah memberikan insentif pajak pada kendaraan listrik CBU sehingga harga jualnya dapat ditekan.

“Saat ini memang ada eksternal faktor terkait regulasi di sisi perpajakan yang kita belum settle. Kita mengerti betul semuanya berproses sehingga memang kita lagi menunggu itu. Jadi lebih ke proses implikasi dipelaksanannya yang kita masih tunggu,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mobil listrik BYD BYD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184402/byd_atto_1-oAWS_large.jpg
Spesifikasi BYD Atto 1, Mobil Terlaris Oktober 2025 dengan Penjualan 9 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179998/byd_qin_l_dm_i-3nxr_large.jpg
BYD Luncurkan Mobil PHEV Harga Rp200 Jutaan, Jarak Tempuhnya 2.100 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179369/byd_kei_car-Nfqp_large.jpg
BYD Siap Luncurkan Kei Car Listrik, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176593/byd_seal_05_dm_i_model_2026-IKGR_large.jpg
BYD Seal PHEV Meluncur dengan Jarak Tempuh 2 Ribu Km, Harganya Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174800/byd-VGEu_large.jpg
BYD Jadi Produsen Mobil Listrik Terlaris, Unggul Telak dari Tesla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168963/byd_seal_6_dm_i_touring-SjgF_large.jpg
BYD Luncurkan Mobil Hybrid, Jarak Tempuhnya Lebih dari 1.300 Km
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement