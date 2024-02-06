Lamborghini Urus Digeber Maudy Ayunda di Jalanan Bersalju hingga Ngedrift, Intip Spesifikasi

JAKARTA - Aktris Tanah Air Maudy Ayunda membagikan momen mengendarai mobil sport, Lamborghini Urus, di kota Livigno, Italia. Berkendara di jalanan bersalju, Lamborghini Urus yang dikendarai Maudy Ayunda tersebut meliuk-liuk bahkan sampai nge-drift.

“Pertama kalinya berkendara di atas es. Meski tidak bisa melakukan drift di Mario Kart, tapi di sinilah kami,” tulis Maudy Ayunda dalam keterangan unggahan video dan foto di Instagram pribadinya @maudyayunda, dikutip Selasa (6/2/2024).

Maudy Ayunda terlihat memgendarai Lamborghini Urus berwarna hijau. Mobil jenis SUV bergaya sportscar itu memiliki tenaga besar. Mobil itu rentan tergelincir apabila berada di jalan licin.

Itu bisa terlihat ketika Maudy Ayunda melewati tikungan. Ia sangat kesulitan untuk menaklukkan belokan tersebut. Bahkan, ketika berhasil menikung, bodi belakang mobil tersebut terlempar ke arah kanan sehingga membuatnya seperti sedang drift.

Lamborgini Urus disebut sebagai SUV paling canggih, terkencang, dan paling sangar di dunia. Memiliki tampilan sangar, mobil ini dilengkapi garis memanjang di sepanjang bodi yang membuat tampilannya sporty sekaligus mengintimidasi.

Soal performa, Lamborghini Urus dibekali mesin berkapasitas 4.0 liter V8 twin-turbocharged, dengan klaim output 490 kW atau sekitar 657 hp pada putaran mesin 6.000 rpm. Kecepatan tertingginya diklaim bisa mencapai 305 km/jam.

Tenaga dari mesin disalurkan melalui transmisi otomatis 8-percepatan dan penggerak all wheel drive permanen dengan active rear torque vectoring. Terdapat enam mode berkendara yang disebut Anima.