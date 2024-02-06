Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Klaim Terima Ratusan Pesanan, Model Mana yang Terlaris?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |14:11 WIB
BYD Klaim Terima Ratusan Pesanan, Model Mana yang Terlaris?
BYD klaim terima ratusan pesanan, model mana yang terlaris? (Dok BYD Motor Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - BYD Motor Indonesia telah membuka pemesanan untuk tiga model mobil listrik yang resmi diperkenalkan di Tanah Air, yaitu Dolphin, Atto 3, dan Seal. BYD Motor Indonesia mengklaim telah mengantongi ratusan unit pemesanan hingga saat ini.

Sebagai informasi, BYD menjadi produsen mobil listrik terlaris di dunia pada 2023 mengalahkan Tesla. Menjangkau Indonesia, produsen otomotif asal China itu ingin memperluas pasarnya dengan menghadirkan mobil listrik berteknologi canggih.

Head of Product BYD Motor Indonesia, Bobby Bharata, mengatakan saat ini model yang paling banyak dipesan adalah Atto 3. Dari total pemesanan yang masuk, hampir setengahnya dikuasai mobil listrik jenis SUV itu.

“Komposisinya sekarang mostly masih di Atto 3. Kalau dibilang persentase, bisa dibilang 40 sampai 50 persenlah. Secara keseluruhan sangat menjanjikan,” kata Bobby di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).

Ia mengungkapkan, urutan kedua terlaris adalah sedan listrik mewah, BYD Seal yang mencapai 30 sampai 35 persen. Kemudian berikutnya BYD Dolphin.

Sementara itu, Head of Marketing Communication PT BYD Motor Indonesia, Luther Pandjaitan, mengatakan pihaknya tak ingin menyebut angka pemesanan. Menurutnya, fokus perusahaan adalah berusaha menggaet konsumen sebanyak mungkin.

“Kami takut terlalu cepat menyimpulkan angka seolah-olah menggambarkan optimisme dan segala macam, itu bukan style BYD, tapi sangat menjanjikan. Apalagi kami sudah melakukan beberapa public display di mall-mall, di situ kami semakin mendapatkan intensi dari pelanggan seperti apa,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
