Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Berapa Jam Waktu Dibutuhkan untuk Menamatkan GTA 5? ini Jawabannya

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |19:59 WIB
Berapa Jam Waktu Dibutuhkan untuk Menamatkan GTA 5? ini Jawabannya
A
A
A

JAKARTA - Grand Theft Auto (GTA) adalah salah satu franchise permainan video yang paling terkenal dan sukses dalam sejarah industri game.

Dengan grafis yang memukau, cerita yang mendalam, dan dunia terbuka yang luas, GTA telah berhasil menarik jutaan pemain di seluruh dunia sejak pertama kali dirilis pada 1997. Namun, pertanyaan yang sering diajukan oleh para pemain baru maupun yang sudah berpengalaman adalah: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan game GTA?

Pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah apakah ada waktu tertentu untuk menyelesaikan 100% permainan GTA. Jawabannya adalah ya, dan perkiraan waktu bermain tergantung pada masing-masing pemain.

Untuk GTA 5 atau yang juga sering disebut sebagai GTA V, seorang pemain yang hanya fokus menyelesaikan cerita utama, tantangan, dan sebagian besar misi dapat menyelesaikan permainan dalam waktu sekira 25-30 jam.

Namun, tidak ada waktu prediksi untuk menyelesaikan game hingga 100%. Itu tergantung pada tingkat keterampilan pemain, serta waktu yang dihabiskan. Untuk pemain rata-rata yang ingin mendapatkan semua prestasi seperti politisi tri terbaik, pengusaha sukses, pemimpin kriminal, dan detektif ahli, permainan bisa memakan waktu antara 50-60 jam.

Selain cerita utama, pemain di GTA V harus menyelesaikan tantangan dan aktivitas lainnya untuk menyelesaikan game 100%. Kegiatan tersebut meliputi:

Misi sampingan: pencarian sampingan adalah pekerjaan tambahan yang menawarkan hadiah dan keuntungan. Misi ini diperlukan untuk menyelesaikan permainan 100%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/326/3053672/gta_v-qO6M_large.jpg
Cheat Senjata GTA 5 dan Daftar Kode Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/326/3043318/gta_5-p09r_large.jpg
Cheat GTA 5 PS3 Lengkap Karakter Kendaraan Senjata dan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/326/3024373/gta_5-05RY_large.jpg
Cheat GTA 5 PC Terlengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/326/3021595/gta_5-rxFS_large.jpg
Cheat GTA 5 PS3 Uang Tak Terbatas, Selesaikan Misi dan Kerja Untuk Dapat Uang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/326/3011514/gta_v-pfEH_large.jpg
61+ Cheat GTA V Terlengkap untuk PS3, Xbox 360, Xbox One dan PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/326/2999037/gta_5_switch-DPXK_large.jpg
Modder Berhasil Jalankan GTA 5 di Nintendo Switch
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement