Berapa Jam Waktu Dibutuhkan untuk Menamatkan GTA 5? ini Jawabannya

JAKARTA - Grand Theft Auto (GTA) adalah salah satu franchise permainan video yang paling terkenal dan sukses dalam sejarah industri game.

Dengan grafis yang memukau, cerita yang mendalam, dan dunia terbuka yang luas, GTA telah berhasil menarik jutaan pemain di seluruh dunia sejak pertama kali dirilis pada 1997. Namun, pertanyaan yang sering diajukan oleh para pemain baru maupun yang sudah berpengalaman adalah: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan game GTA?

Pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah apakah ada waktu tertentu untuk menyelesaikan 100% permainan GTA. Jawabannya adalah ya, dan perkiraan waktu bermain tergantung pada masing-masing pemain.

Untuk GTA 5 atau yang juga sering disebut sebagai GTA V, seorang pemain yang hanya fokus menyelesaikan cerita utama, tantangan, dan sebagian besar misi dapat menyelesaikan permainan dalam waktu sekira 25-30 jam.

Namun, tidak ada waktu prediksi untuk menyelesaikan game hingga 100%. Itu tergantung pada tingkat keterampilan pemain, serta waktu yang dihabiskan. Untuk pemain rata-rata yang ingin mendapatkan semua prestasi seperti politisi tri terbaik, pengusaha sukses, pemimpin kriminal, dan detektif ahli, permainan bisa memakan waktu antara 50-60 jam.

Selain cerita utama, pemain di GTA V harus menyelesaikan tantangan dan aktivitas lainnya untuk menyelesaikan game 100%. Kegiatan tersebut meliputi:

Misi sampingan: pencarian sampingan adalah pekerjaan tambahan yang menawarkan hadiah dan keuntungan. Misi ini diperlukan untuk menyelesaikan permainan 100%.