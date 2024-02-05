Peneliti Sukses Buat Jaringan Otak Manusia yang Berfungsi dengan Printer 3D

OTAK adalah salah satu organ terpenting, yang mengoperasikan berbagai fungsi pada tubuh manusia. Organ tubuh ini dibentuk dengan mengintegrasikan tipe saraf dan glial khusus yang dihubungkan secara tepat ke dalam jaringan.

BACA JUGA: Ilmuwan Berhasil Kembangkan Alat yang Bisa Buat Otak Tetap Hidup di Luar Kepala

Memahami cara kerja jaringan saraf manusia sangat penting untuk menyelidiki kesehatan dan penyakit otak kita. Menyelidiki bagaimana jaringan saraf manusia beroperasi diperlukan karena adanya kebutuhan akan jaringan saraf manusia yang lebih andal yang dapat menerima penilaian fungsional dinamis dari sirkuit saraf.

Sekelompok peneliti dari Universitas Wisconsin–Madison telah mencapai sebuah terobosan besar dengan menciptakan jaringan otak menggunakan printer 3D, yang mampu tumbuh dan berfungsi serupa dengan jaringan otak pada umumnya. Perkembangan ini memberikan harapan besar bagi para ilmuwan yang mempelajari otak dan mereka yang bekerja pada pengobatan berbagai gangguan neurologis dan perkembangan saraf, termasuk kondisi seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson.

“Ini bisa menjadi model yang sangat kuat untuk membantu kita memahami bagaimana sel-sel otak dan bagian-bagian otak berkomunikasi pada manusia. Hal ini dapat mengubah cara kita memandang biologi sel induk, ilmu saraf, dan patogenesis banyak gangguan neurologis dan kejiwaan,” kata Su-Chun Zhang, profesor ilmu saraf dan neurologi di Waisman Center UW–Madison sebagaimana dilansir Tech Explorist.