Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peneliti Sukses Buat Jaringan Otak Manusia yang Berfungsi dengan Printer 3D

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:01 WIB
Peneliti Sukses Buat Jaringan Otak Manusia yang Berfungsi dengan Printer 3D
A
A
A

OTAK adalah salah satu organ terpenting, yang mengoperasikan berbagai fungsi pada tubuh manusia. Organ tubuh ini dibentuk dengan mengintegrasikan tipe saraf dan glial khusus yang dihubungkan secara tepat ke dalam jaringan.

Memahami cara kerja jaringan saraf manusia sangat penting untuk menyelidiki kesehatan dan penyakit otak kita. Menyelidiki bagaimana jaringan saraf manusia beroperasi diperlukan karena adanya kebutuhan akan jaringan saraf manusia yang lebih andal yang dapat menerima penilaian fungsional dinamis dari sirkuit saraf.

Sekelompok peneliti dari Universitas Wisconsin–Madison telah mencapai sebuah terobosan besar dengan menciptakan jaringan otak menggunakan printer 3D, yang mampu tumbuh dan berfungsi serupa dengan jaringan otak pada umumnya. Perkembangan ini memberikan harapan besar bagi para ilmuwan yang mempelajari otak dan mereka yang bekerja pada pengobatan berbagai gangguan neurologis dan perkembangan saraf, termasuk kondisi seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson.

“Ini bisa menjadi model yang sangat kuat untuk membantu kita memahami bagaimana sel-sel otak dan bagian-bagian otak berkomunikasi pada manusia. Hal ini dapat mengubah cara kita memandang biologi sel induk, ilmu saraf, dan patogenesis banyak gangguan neurologis dan kejiwaan,” kata Su-Chun Zhang, profesor ilmu saraf dan neurologi di Waisman Center UW–Madison sebagaimana dilansir Tech Explorist.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
printer 3D otak Otak Manusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/56/2846046/ini-yang-terjadi-pada-otak-kita-saat-alamai-dejavu-ONMXWK9Zkz.jpg
Ini yang Terjadi Pada Otak Kita saat Alami Dejavu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/56/2840742/penelitian-terbaru-sebut-perubahan-iklim-sebabkan-otak-manusia-menyusut-R4YydqvpyY.jpeg
Penelitian Terbaru Sebut Perubahan Iklim Sebabkan Otak Manusia Menyusut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/54/2825605/tes-ketajaman-mata-dan-konsentrasi-coba-cari-tulisan-eyes-dalam-15-detik-qqWMrohWXp.jpg
Tes Ketajaman Mata dan Konsentrasi, Coba Cari Tulisan EYES dalam 15 Detik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/56/2811756/mirip-film-planet-of-the-apes-ilmuwan-berhasil-tanamkan-chip-pada-otak-monyet-107h8qQhuh.jpg
Mirip Film Planet of The Apes, Ilmuwan Berhasil Tanamkan Chip pada Otak Monyet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/08/56/2810427/ilmuwan-sebut-otak-suku-amazon-alami-penuaan-lebih-lambat-dari-orang-kota-AGHaOOljKk.jpg
Ilmuwan Sebut Otak Suku Amazon Alami Penuaan Lebih Lambat dari Orang Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/56/2806924/peneliti-temukan-fakta-otak-manusia-masih-hidup-meskipun-jantung-sudah-mati-iXtSV6pEkN.jpeg
Peneliti Temukan Fakta, Otak Manusia Masih Hidup Meskipun Jantung Sudah Mati
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement