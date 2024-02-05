Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dibuat Khusus untuk Indonesia, Honda Stylo 160 Bakal Diekspor?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |08:41 WIB
Dibuat Khusus untuk Indonesia, Honda Stylo 160 Bakal Diekspor?
Dibuat khusus untuk Indonesia, Honda Stylo 160 bakal diekspor? (Dok AHM)
A
A
A

JAKARTA - New Honda Stylo 160 resmi meluncur di Indonesia. PT Astra Honda Motor (AHM) menyatakan motor ini dikembangkan di Jepang dan dirancang khusus untuk konsumen di Tanah Air.

Kendati dibuat khusus untuk Indonesia, AHM tetap membuka peluang untuk ekspor Honda Stylo 160 ke negara yang menginginkannya. Terlebih, ada beberapa negara tujuan yang menjadi langganan ekspor motor Honda dari Indonesia.

Executive Vice President PT AHM, Thomas Wijaya, mengatakan untuk saat ini pihaknya masih fokus pada penjualan domestik. Terkait ekspor Stylo 160 belum jadi fokus perusahaan.

“Saat ini kita masih fokus untuk dapat memenuhi segmen konsumen di Indonesia, untuk market domestik,” ujar Thomas saat acara peluncuran Honda Stylo 160 di AHM Safety Riding & Training Center, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

New Honda Stylo 160 dihadirkan untuk mengisi segmen high end pada lini produk Honda di Indonesia. Mengusung mesin besar, Honda tak menutup kemungkinan untuk memasarkannya di negara lain.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT AHM Octavianus Dwi Putro mengatakan ekspor dilakukan apabila ada permintaan dari negara lain. Oleh sebab itu, pihaknya akan fokus berjualan di pasar Indonesia sebelum memikirkan ekspor.

“Kalau permintaan ekspor kita biasanya kita akan lihat permintaan, terutama di negara ASEAN kan seleranya mirip atau negara lain kan kita kirim ke Amerika Latin. Jadi tergantung permintaannya,” kata Octa.

“Kita juga akan berkoordinasi dengan Honda Motor untuk apakah produk ini akan kita kirim ke beberapa negara lain,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183862/honda_super_one-lBeC_large.jpg
Kepergok Tes Jalan, Kapan Honda Super One Meluncur di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183362/honda_scoopy-wxWQ_large.jpg
Honda Scoopy Dapat Penyegaran, Kini Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182539/honda_prelude-1CWu_large.jpg
Penjualan Lesu, Laba Honda Anjlok 25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181444/honda_s2000-VHC6_large.jpg
Usai Prelude, Honda Pertimbangkan Hidupkan Kembali S2000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180887/honda_nwt150-2cmz_large.jpg
Honda Luncurkan Skutik Baru Dibanderol Rp35 Juta, Dibekali Kamera dan Radar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180386/honda_genio-Gd2e_large.jpg
Honda Genio Dapat Penyegaran, Segini Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement