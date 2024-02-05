Harga Motor Honda Vario 150: Spesifikasi, Fitur, Kelebihan dan Kekurangannya

JAKARTA - Honda Vario 150 telah menjadi favorit di Indonesia dengan popularitasnya yang luas. Banyak orang tertarik pada motor ini karena tidak hanya harganya yang terjangkau, tetapi juga karena tingkat irit bahan bakarnya yang tinggi untuk kelasnya.

Selain itu, desain bodi tajam yang dimilikinya membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang. Dengan kombinasi harga yang ramah di kantong dan penampilan yang menawan, Honda Vario 150 menjadi pilihan yang menarik bagi para pencinta motor matic.

Honda Vario 150, yang telah mengalami penyegaran pada Juni 2020, merupakan varian terbaru dari model ini. Pada saat yang sama, Honda juga melakukan perubahan minor pada Vario 125.

Lantas apa saja spesifikasi hingga kelebihan serta kekurangan dan harga dari Vario 150 ini? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (5/2/2024), berikut harga motor Honda Vario 150, spesifikasi, fitur, serta kelebihan dan kekurangannya :

Spesifikasi

Dari segi mesin, Vario 150 masih menggunakan mesin 150 cc, 4 langkah, SOHC, eSP + ECG Starter, dengan sistem pendingin cairan (liquid cooled) dan sistem distribusi bahan bakar PGM-FI (Programmed-Fuel Injection). Mesin ini memiliki diameter x langkah 57,3 mm x 57,9 mm dan rasio kompresi 10,6:1. Tenaga maksimumnya mencapai 13,1 ps di 8.500 rpm, dengan torsi puncak mencapai 13,4 Nm di 5.000 rpm. Transmisi otomatis V-matic dipadukan dengan mesin ini.

Rangka Vario 150 menggunakan tipe underbone, dengan suspensi depan telescopic dan suspensi belakang swing-arm dengan suspensi tunggal. Rem depan menggunakan cakram hidrolik dengan desain wavy, sedangkan rem belakang masih menggunakan tromol. Sistem pengereman dilengkapi dengan Combi Brake System (CBS).

Dimensi Vario 150 cukup bongsor, dengan panjang 1.919 mm, lebar 679 mm, dan tinggi 1.062 mm. Tinggi tempat duduk adalah 769 mm, dengan jarak sumbu roda dan jarak terendah ke tanah masing-masing adalah 1.280 mm dan 132 mm. Bobot kosongnya mencapai 112 kg. Kapasitas tangki bahan bakar adalah 5,5 liter.

Fitur

Fitur-fitur Vario 150 termasuk pencahayaan LED, Smart Key System, Anti-theft Alarm plus Answer Back System, dan Idling Stop System (ISS). Panel meter sepenuhnya digital. Bagasi berkapasitas besar (18 liter) dilengkapi dengan Double Inner Rack untuk keperluan penyimpanan barang.