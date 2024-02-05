Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pernahkah Mendengar Istilah Motor Kapcai? Ternyata Ini Artinya

Redaksi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |18:11 WIB
Pernahkah Mendengar Istilah Motor Kapcai? Ternyata Ini Artinya
Pernah mendengar istilah motor kapcai? ternyata ini artinya. (Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - Motor kapcai, sebuah istilah yang bagi sebagian pecinta otomotif mungkin terdengar asing, terutama di Indonesia. Secara sederhana, motor kapcai merujuk pada sepeda motor bebek.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (5/2/2024), istilah ini pun berasal dari negeri tetangga, Malaysia dan Singapura. Di sana, istilah "kapcai" digunakan untuk menyebut sepeda motor bebek.

Mengapa motor bebek disebut kapcai? Salah satu teori menyebutkan bahwa "kapcai" berasal dari kata "kap" yang diambil dari "cub" pada Honda Cub, sebuah jenis motor bebek legendaris yang populer di Indonesia dan dua negara tersebut.

Motor bebek yang ada saat ini umumnya memiliki mesin kecil dengan rentang kapasitas antara 50 cc hingga 150 cc.

Salah satu alasan utama mengapa motor kapcai atau bebek begitu populer adalah karena penggunaannya yang hemat bahan bakar. Motor bebek mengandalkan perpindahan gigi, berbeda dengan motor matik yang menggunakan sistem transmisi otomatis.

Topik Artikel :
motor kapcai Motor Bebek motor
