Harga Mobil Nissan Skyline R34 Bekas

JAKARTA - Nissan Skyline R34, sebuah mobil sport legendaris dari Jepang, mencuri perhatian dalam film-film balapan mobil terkenal seperti Fast & Furious. Dikenal dengan performa mesin yang kuat dan desain sporty, Nissan Skyline R34 memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta mobil sport.

Dengan konfigurasi 5-seater, mobil ini sangat sesuai untuk digunakan di lingkungan perkotaan karena dimensinya yang kompak, dengan panjang 4.135 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.565 mm, serta radius putar sebesar 5,3 meter.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (5/2/2024), berikut harga mobil Nissan Skyline R34 bekas lengkap dengan spesifikasinya:

Spesifikasi

Mobil ini dilengkapi mesin RB26DETT berkapasitas 2.600cc, 6 silinder, mampu menghasilkan tenaga sebesar 280 hp dan torsi sebesar 368 Nm. Sistem transmisi manual 6 percepatan dan sistem penggerak all-wheel drive menjadikan mobil ini memiliki akselerasi yang impresif, diklaim mampu mencapai kecepatan 0-100 km/jam dalam waktu 4,6 detik.

Mesin RB26 2.600cc Turbo yang digunakan dalam Nissan Skyline R34 memiliki potensi besar untuk menghasilkan tenaga dan torsi yang luar biasa. Didukung oleh Sistem All-Wheel Drive yang canggih dan roda berukuran 18 inci, mobil ini menawarkan performa yang mengagumkan.