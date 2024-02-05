Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Mobil Nissan Skyline R34 Bekas

Redaksi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |17:09 WIB
Harga Mobil Nissan Skyline R34 Bekas
Harga mobil Nissan Skyline R34 bekas. (Autoevolution)
A
A
A

JAKARTA - Nissan Skyline R34, sebuah mobil sport legendaris dari Jepang, mencuri perhatian dalam film-film balapan mobil terkenal seperti Fast & Furious. Dikenal dengan performa mesin yang kuat dan desain sporty, Nissan Skyline R34 memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta mobil sport.

Dengan konfigurasi 5-seater, mobil ini sangat sesuai untuk digunakan di lingkungan perkotaan karena dimensinya yang kompak, dengan panjang 4.135 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.565 mm, serta radius putar sebesar 5,3 meter.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (5/2/2024), berikut harga mobil Nissan Skyline R34 bekas lengkap dengan spesifikasinya:

Spesifikasi

Mobil ini dilengkapi mesin RB26DETT berkapasitas 2.600cc, 6 silinder, mampu menghasilkan tenaga sebesar 280 hp dan torsi sebesar 368 Nm. Sistem transmisi manual 6 percepatan dan sistem penggerak all-wheel drive menjadikan mobil ini memiliki akselerasi yang impresif, diklaim mampu mencapai kecepatan 0-100 km/jam dalam waktu 4,6 detik.

Mesin RB26 2.600cc Turbo yang digunakan dalam Nissan Skyline R34 memiliki potensi besar untuk menghasilkan tenaga dan torsi yang luar biasa. Didukung oleh Sistem All-Wheel Drive yang canggih dan roda berukuran 18 inci, mobil ini menawarkan performa yang mengagumkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/15/3174647/nissan_leaf-TdME_large.jpg
20 Ribu Nissan Leaf Kena Recall Gara-Gara Risiko Terbakar saat Isi Daya Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167644/nissan-1thp_large.jpg
Indomobil Resmi Akuisisi 99,9 Persen Saham Nissan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/52/3161089/nissan-Hu6C_large.jpg
Restrukturisasi, Nissan Bakal PHK Karyawan di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/52/3156266/nissan-lObY_large.jpg
Krisis Finansial, Nissan Bakal Tutup Pabrik Utama di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/52/3151664/nissan-kAEF_large.jpg
Diterpa Masalah Finansial, Nissan Tutup Pabrik, PHK Karyawan hingga Tunda Pembayaran ke Pemasok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/52/3150188/tim_formula_e_nissan-bCDc_large.jpg
Alasan Nissan Ikut Balap Mobil Listrik Formula E
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement