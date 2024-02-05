Toyota Land Cruiser Listrik Bakal Meluncur, PP Jakarta-Semarang Sekali Cas

JAKARTA - SUV ikonik Toyota Land Cruiser segera hadir dalam versi listrik berbasis baterai. Mobil tersebut dikabarkan akan dilengkapi baterai berkapasitas besar.

Melansir Carscoops, Senin (5/2/2024), Land Cruiser Se akan dibekali baterai yang dapat menempuh jarak hingga 1.000 kilometer. Jika dihitung, SUV ini dapat melaju dari Jakarta ke Semarang dan kembali lagi ke Jakarta dengan sekali pengisian baterai penuh.

Baterai tersebut juga dijanjikan menggunakan teknologi canggih, seperti sel prismatik Toyota. Teknologi tersebut menjanjikan biaya produksi lebih murah dan lebih padat energi dibandingkan teknologi baterai saat ini.

Soal dimensi, Land Cruiser Se versi disebut memiliki bodi yang lebih besar ketimbang Land Cruiser Prado sehingga kabinnya terasa lebih luas. Namun, belum diketahui berapa jumlah penumpang yang dapat masuk ke dalamnya.

Meski tidak terlalu fokus pada off-road seperti J250 Prado, Toyota memastikan Land Cruiser Se akan memberikan pengalaman untuk melintasi jalur non-aspal. Torsi besar yang dihasilkan motor listrik mampu membuatnya mendaki bukit atau trek ekstrem lainnya.

BACA JUGA: Toyota Boyong 4 Varian Hilux Double Cabin 4x4 Facelift ke Indonesia

Selain Land Cruiser Se, Toyota menyiapkan model mobil listrik lain yang lebih kecil berdasarkan pada konsep Compact Cruiser EV. Ukurannya diharapkan serupa dengan bZ4X dan akan bersaing dengan kompetitor sekelasnya seperti Land Rover Defender dan Mercedes-Benz G-Class kecil.

SUV listrik dengan dimensi lebih kecil ini kemungkinan didasarkan pada arsitektur E-TNGA seperti bZ4X. Soal performa, bZ4X saat ini mengusung motor penggerak listrik yang menghasilkan tenaga 214 HP dan dibekali baterai 71,4 kWh yang bisa menghasilkan daya tempuh mencapai 417 kilometer.