Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

"Piramida" Misterius di Antartika Munculkan Teori Konspirasi Soal Pangkalan Alien, Ini Faktanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |11:42 WIB
Foto: Google Earth.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah piramida yang ditemukan di Antartika telah memicu teori konspirasi di kalangan para pengguna internet. Piramida misterius itu ditemukan berkat pantauan Google Earth di benua putih tersebut.

Namun, nyatanya, penemuan piramida misterius itu bukanlah sesuatu yang baru, bahkan teori konspirasi yang muncul pun sudah pernah beredar sebelumnya, dengan sesuatu yang baru. Piramida tersebut pun ternyata hanyalah sebuah gunung.

DIlansir IFL Science, gunung tersebut ditemukan oleh Ekspedisi Antartika Inggris pada 1910-1913. Tempat ini kemudian dirahasiakan dari setiap orang di dunia dengan menyebutnya “Piramida” dan mereka kemudian menggunakan nama tersebut pada setiap survei geologi di wilayah tersebut.

“Keisengan” para ahli geologi ini akhirnya terungkap 100 trahun kemudian, setelah para “pencari kebenaran” menemukan bahwa piramida yang mereka saksikan di Antartika ternyata bukan sebuah piramida yang mungkin peradaban alien, atau Atlantis.

Kini gunung kedua telah menghidupkan kembali teori konspirasi tersebut. Letaknya pada koordinat 79°58'39.25'S 81°57'32.21'W. Benda itu jelas-jelas sebuah gunung.

“Struktur berbentuk piramida terletak di Pegunungan Ellsworth, yang panjangnya lebih dari 400 km, jadi tidak mengherankan jika ada puncak berbatu yang muncul di atas es. Puncaknya jelas tersusun dari batuan, dan kebetulan puncak ini memiliki bentuk seperti itu,” kata Dr Mitch Darcy, ahli geologi di Pusat Penelitian Geosains Jerman di Potsdam, kepada IFLScience.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/56/2853838/ilmuwan-khawatir-ada-virus-berbahaya-lepas-dari-es-yang-mencair-di-antartika-CFS2lpWKXU.jpg
Ilmuwan Khawatir Ada Virus Berbahaya Lepas dari Es yang Mencair di Antartika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/23/56/2786125/3-000-miliar-ton-lapisan-es-di-antartika-mencair-hanya-dalam-25-tahun-Jge21cEGkV.jpg
3.000 Miliar Ton Lapisan Es di Antartika Mencair Hanya dalam 25 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/02/56/2774322/imbas-pemanasan-global-jumlah-es-di-antartika-capai-tingkat-terendah-XISVVHRNgB.jpg
Imbas Pemanasan Global, Jumlah Es di Antartika Capai Tingkat Terendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/13/56/2764139/benarkah-hamparan-es-antartika-sedang-mencair-ZiAq9eanbR.jpg
Benarkah Hamparan Es Antartika Sedang Mencair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/14/56/2746398/benarkah-di-antartika-tidak-ada-reptil-simak-5-fakta-unik-tentang-antartika-KPgO7O6qo0.jpg
Benarkah di Antartika Tidak ada Reptil, Simak 5 Fakta Unik Tentang Antartika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/22/16/2297733/lubang-ozon-antartika-tahun-ini-jadi-yang-terbesar-dan-terdalam-ox66QTP0Sm.jpeg
Lubang Ozon Antartika Tahun Ini Jadi yang Terbesar dan Terdalam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement