Google Uji Coba Fitur AI Generatif ke Google Maps, Ini Kelebihannya

JAKARTA – Google telah menambahkan fitur baru dalam peta digital Google Maps, berupa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generative. Fitur tersebut saat ini sudah diuji coba dan tersedia bagi sebagian pengguna di wilayah tertentu.

Fitur AI generative ini memungkinkan pengguna berbicara ke aplikasi Google Maps secara langsung menggunakan bahasa alami untuk menemukan tempat-tempat baru atau mencari alamat tujuan saat sedang bepergian.

Pengguna hanya perlu menanyakan lokasi apa yang tengah dicari, nantinya AI generatif akan menganalisis informasi dengan mencocokkannya dengan lebih dari 250 juta tempat yang telah diinput oleh perusahaan.

Ini juga menggambarkan skenario di mana seseorang meminta aplikasi untuk menentukan tempat-tempat barang bekas antik di kota. Hasil pencarian juga akan memuat sederet foto, rating, dan ulasan komunitas.

Fitur ini juga dapat digunakan dengan cepat. Google memberikan contoh meminta aktivitas AI jika terjadi hujan badai yang tiba-tiba. Pengguna dapat lebih menyaring hasil pencarian dengan mengajukan pertanyaan lanjutan.

Semuanya tampak cukup menarik, namun fitur tersebut masih dalam tahap uji coba. Jadi kita tunggu saja hingga fitur ini benar-benar dihadirkan ke seluruh pengguna di seluruh dunia.

