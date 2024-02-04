Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini 5 Program Antivirus dengan Rating Tertinggi 2024, Ada yang Punya Paket Langganan Gratis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |15:57 WIB
Ini 5 Program Antivirus dengan Rating Tertinggi 2024, Ada yang Punya Paket Langganan Gratis
Ilustrasi.
JAKARTA – Ancaman dunia maya kini semakin umum ditemui, seiring dengan semakin lekatnya kehidupan kita dengan dunia digital. Kini kita harus semakin waspada akan potensi menyusupnya malware, atau virus ke dalam perangkat digital, bahkan perlu menjadikan ini sebagai salah satu prioritas utama.

Meskipun perangkat seperti smartphone atau computer berbasis MacOS biasanya terhindar dari virus, tidak demikian halnya dengan perangkat yang menggunakan system operasi paling populer dan banyak digunakan: Windows.

Karena popularitas dan fleksibilitas dari Windows, sebagian besar pelaku kejahatan menulis program yang menginfeksi laptop dan komputer yang menjalankan system operasi Microsoft ini. Di antara maraknya penipuan phishing dan cara populer lainnya dalam penyebaran malware, Microsoft Defender melakukan tugasnya dengan baik dalam menjaga integritas sistem Anda, namun bukan merupakan pelindung terkuat.

Di sinilah program-program antivirus hadir sebagai pelengkap keamanan. Namun, dengan banyaknya pilihan program yang mana yang sebaiknya digunakan? Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memlilih antivirus untuk perangkat Windows, termasuk program yang mencakup perlindungan terhadap berbagai malware, ransomware, serangan firewall dan lain sebagainya.

Berikut beberapa antivirus untuk Windows dengan rating tertinggi yang dapat Anda coba pada 2024, sebagaimana dilansir Slashgear:

1. Norton AntiVirus

Norton adalah nama yang telah identic dengan antivirus serta keamanan dan perlindungan online. Daftar fiturnya yang lengkap menjadikannya Norton salah satu aplikasi anti-virus terbaik untuk digunakan pada 2024 ini.

      
