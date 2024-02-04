Tak Dapat Gratis, Aksesoris Helm Retro Honda Stylo Tersedia Seharga Rp300 Ribu-an

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda Stylo 160, motor matic dengan desain retro pada Jumat, (2/2/2024). Untuk memaksimalkan tampilan berkendara, AHM menyediakan juga aksesoris khusus untuk Honda Stylo 160, seperti helm dengan gaya klasik.

Nuansa retro pada Honda Stylo 160 sangat kental terasa terlihat dari bodi yang membulat tanpa banyak garis-garis tegas. Tidak banyak ditemukan juga lekukan-lekukan tegas di seluruh bagian bodi.

Meski memiliki tampilan yang menarik, tetapi Honda menyediakan sejumlah aksesoris untuk menunjang penampilan berkendara. Setidaknya ada enam aksesoris yang disediakan oleh AHM, dan apparel baik helm maupun jaket.

“Melalui New Honda Stylo 160, AHM ingin hadir sebagai partner terbaik para pecinta fashion premium sebagai bagian dari wujud ekspresi mereka untuk menjadi trendsetter saat berkendara di jalan sekaligus saat merasakan kesenangan berkendara yang aman dan nyaman,” ujar Thomas Wijaya, Executive Vice President Director PT AHM di Cikarang, Jumat.

Untuk memperkuat kesan retro, AHM menyediakan headlight cap dengan aksen krom yang dijual Rp160 ribu. Terdapat juga garnish side body yang juga memiliki aksen krom berbahan plastik ABS yang dijual Rp375 ribu.

Agar tampilan depan lebih menarik, disediakan garnish front grille yang merupakan aksesoris untuk membuat lampu sein seolan menyatu, dengan harga Rp150 ribu. Untuk memberikan kesan mewah, terdapat juga pijakan kaki dengan harga Rp350 ribu.