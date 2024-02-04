Advertisement
TECHNO

Cara Mudah Dapatkan Bonus Koin Microsoft Store, Bisa Ditukar Game Gratis Xbox

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |17:01 WIB
Cara Mudah Dapatkan Bonus Koin Microsoft Store, Bisa Ditukar Game Gratis Xbox
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
JAKARTA – Program Microsoft Reward memberikan banyak keuntungan bagi pengguna, salah satuunya adalah bonus poin. Cara mendapatkan bonus ini menarik untuk disimak, termasuk untuk para gamer, karena poin yang didapatkan bisa digunakan untuk mendapatkan game gratis di Xbox.

Lantas seperti apa caranya? Berikut langkah-langkahnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Minggu (4/2/2024).

Untuk diketahui, kita bisa mendapatkan poin melalui sejumlah metode termasuk membeli game dan paket DLC di Microsoft Store, menjalankan pencarian melalui Bing, dan berpartisipasi dalam kuis.

Untuk mencari sesuatu di Bing, bisa mendapatkan 5 poin dan poin tersebut akan segera bertambah seiring pencarian. Poin juga bisa didapat dari kuis yang bisa ditemukan di beranda Bing.

Yang menarik adalah kuis Bing biasanya hanya terdiri dari beberapa pertanyaan. Dan jawabannya sebenarnya mudah ditebak atau dapat diselesaikan dengan cara browsing di internet.

Halaman:
1 2
      
