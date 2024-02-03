Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Dikabarkan Rilis Ulang Produknya pada 2024, Apa Saja?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |19:13 WIB
Samsung Dikabarkan Rilis Ulang Produknya pada 2024, Apa Saja?
Samsung dikabarkan rilis ulang produknya pada 2024, apa saja? (Gizmochina)
A
A
A

JAKARTA - Samsung dikabarkan akan merilis ulang dua produknya pada 2024. Perusahaan tersebut dikabarkan meluncurkan kembali tablet dan jam tangan pintar.

Diketahui, Samsung pernah merilis ulang produknya dalam beberapa tahun terakhir.

"Produk yang dimaksud adalah Galaxy Tab S6 Lite dan Galaxy Watch 4," tulis Gizmochina, Sabtu (3/2/2024).

Hal ini sebagaimana bocoran dari leaker gadget Roland Quandt. Ia mengatakan bahwa produk-produk tersebut di atas akan memiliki nama '2024'.

Pencitraan merek tersebut sejalan dengan perangkat yang diluncurkan kembali sebelumnya. Namun, ia tak membeberkan hal lain selain nama-nama tersebut.

"Bagaimanapun, kami berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Ini akan menjadi rilis ulang kedua Galaxy Tab S6 Lite. Tablet ini awalnya diluncurkan pada 2020 dengan chip Exynos 9611. Tablet tersebut diluncurkan kembali pada 2022 dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732G dan Snapdragon 720G.

Sementara itu, Galaxy Watch 4 awalnya dirilis pada 2021. Jika kembali luncurkan pada 2024, ini akan menjadi rilis ulang pertamanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163488/samsung_galaxy_tab_s10_ultra-udSa_large.jpg
Bocoran Baru, Galaxy Tab S11 Ultra Bakal Lebih Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/57/3156473/samsung-JKoU_large.jpg
Bocoran Baru Smartphone Lipat 3 Pertama Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145338/samsung_galaxy_z_fold_6-Vzuc_large.jpg
Sertifikasi Global, Intip Bocoran Smartphone Lipat 3 Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/57/3133668/bespoke_ai-2rWO_large.jpg
Samsung Luncurkan Lini Perangkat Rumah Tangga Pintar Berbasis AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/57/3103486/samsung_galaxy_s25_slim-vN2J_large.jpg
Muncul di Geekbench, Skor Galaxy S25 Slim Jadi yang Terendah Dibandingkan Model S25 Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/57/3101490/iphone_17_air-3wpk_large.jpg
5 Bocoran Baru iPhone 17 Air dan Samsung Galaxy S25 Slim, dari Harga hingga Dimensi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement