Samsung Dikabarkan Rilis Ulang Produknya pada 2024, Apa Saja?

JAKARTA - Samsung dikabarkan akan merilis ulang dua produknya pada 2024. Perusahaan tersebut dikabarkan meluncurkan kembali tablet dan jam tangan pintar.

Diketahui, Samsung pernah merilis ulang produknya dalam beberapa tahun terakhir.

"Produk yang dimaksud adalah Galaxy Tab S6 Lite dan Galaxy Watch 4," tulis Gizmochina, Sabtu (3/2/2024).

Hal ini sebagaimana bocoran dari leaker gadget Roland Quandt. Ia mengatakan bahwa produk-produk tersebut di atas akan memiliki nama '2024'.

Pencitraan merek tersebut sejalan dengan perangkat yang diluncurkan kembali sebelumnya. Namun, ia tak membeberkan hal lain selain nama-nama tersebut.

"Bagaimanapun, kami berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Ini akan menjadi rilis ulang kedua Galaxy Tab S6 Lite. Tablet ini awalnya diluncurkan pada 2020 dengan chip Exynos 9611. Tablet tersebut diluncurkan kembali pada 2022 dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732G dan Snapdragon 720G.

Sementara itu, Galaxy Watch 4 awalnya dirilis pada 2021. Jika kembali luncurkan pada 2024, ini akan menjadi rilis ulang pertamanya.