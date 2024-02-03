Vivo Y100 5G Mulai Dijual Hari Ini, Intip Spesifikasinya

JAKARTA – Setelah peluncurannya minggu lalu, Vivo Indonesia resmi memulai penjualan Vivo Y100 5G secara online dan offline di seluruh Indonesia, pada Sabtu (3/2/2024). Kini masyarakat dapat merasakan langsung smartphone terbaru dari lini Y Series ini.

Vivo Y100 5G tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Ungu Anggrek dan Hitam Onyx. Selain itu, Vivo Y100 5G tersedia dalam 2 varian 8GB + 8GB Extended RAM dan 128GB ROM dengan harga Rp3.899.000 dan 8GB + 8GB Extended RAM dan 256GB ROM dengan harga Rp4.199.000.

Mulai hari ini, kedua varian Vivo Y100 5G sudah dapat diperoleh di berbagai toko online maupun toko fisik di seluruh Indonesia.

“Vivo Y100 5G membawa sejumlah pembaruan yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan pengguna baik dari segi desain hingga performa. Dilengkapi desain yang menyatukan desain kulit fiber premium pada bagian belakang dan warna yang trendi, Vivo Y100 5G memberikan pengalaman sentuhan yang lebih eksklusif dan penampilan yang elegan," ujar Product Manager vivo Indonesia, Gilang Pamenan, dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2024).

Untuk dayanya, ia mengungkapkan, Vivo Y100 5G dibekali dengan pengisian daya 80W FlashCharge, yang diklaim tercepat di kelasnya saat ini. Selain itu, proteksi baterai mencapai 4 tahun.

"Dengan semua pembaharuan ini, Vivo Y100 5G menjadi smartphone mantap yang dapat menjadi pendamping keseharian pengguna yang sempurna," ujar Gilang.

Vivo Y100 5G mengombinasikan baterai berkapasitas sebesar 5000mAh dengan teknologi 80W FlashCharge, yang merupakan teknologi pertama di lini Y-Series. Berkat teknologi ini, vivo Y100 5G diklaim dapat mengisi baterai hampir setengah penuh dalam waktu 15 menit.