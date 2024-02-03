Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Fitur Berteknologi AI di Samsung Galaxy S24 Series, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |11:13 WIB
7 Fitur Berteknologi AI di Samsung Galaxy S24 Series, Ini Daftarnya
7 fitur berteknologi AI di Samsung Galaxy S24 Series, ini daftarnya. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia resmi merilis Galaxy S24 Series, smartphone pertama dengan Galaxy AI. Sejumlah fitur dengan AI bisa ditemui di Galaxy S24 Series.

“Galaxy AI menjadi terobosan kami yang menandai momen spesial. Hari ini, resmi kami memperkenalkan, Samsung Galaxy S24 series dengan Galaxy AI di dalamnya akan melampaui batasan dalam komunikasi, meningkatkan produktivitas dan kreativitas dengan cepat dan mudah. Sehingga akan banyak peluang baru yang dapat diraih dari tangan Anda,” kata President of Samsung Electronics Indonesia, Harry Lee, saat peluncuran Samsung Galaxy S24 series di Indonesia, Park Hyatt Hotel, Kamis (1/2/2024).

Apa saja fitur dengan AI yang dapat ditemukan di Galaxy AI? Berikut penjelasannya :

1. Circle to Search with Google

Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk mencari informasi mengenai gambar secara otomatis. Misalnya saat ingin mengetahui pakaian yang digunakan seseorang dalam gambar itu, penggunanya tinggal melingkari gambar yang dimaksud. Lalu dapat mencarinya melalui Google.

2. Chat Assist

Fitur dengan teknologi AI ini bisa membantu penggunanya dalam mengirim pesan teks. Fitur ini dapat membantu penggunanya untuk menerjemahkan pesan teks secara otomatis ke bahasa yang diinginkan. Hal ini bisa membuat komunikasi dengan orang asing menjadi lancar.

Selain itu, fitur ini bisa menyesuaikan nada dan gaya bahasa saat percakapan. Chat assist juga dapat memberikan saran frasa atau kata yang relevan saat penggunya ingin menulis pesan.

3. Note Assist

Fitur ini juga memanfaatkan AI. Note Assist memiliki sejumlah fungsi, seperti membuat catatan secara otomatis menjadi rapi dan terstruktur.

Note Assist juga bisa meringkas catatan secara otomatis. Fitur ini juga bisa menerjemahkan catatan ke sejumlah bahasa sekaligus memeriksa dan memperbaiki jika ada kesalahan ejaan.

4. Web Assist

Sementara itu, Web Assist membantu penggunanya untuk menerjemahkan konten yang ada di situs web. Saat ini disediakan terjemahan ke dalam 13 bahasa. Selain menerjemahkan, Web Assist bisa membantu penggunanya meringkas halaman dalam situs web.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163488/samsung_galaxy_tab_s10_ultra-udSa_large.jpg
Bocoran Baru, Galaxy Tab S11 Ultra Bakal Lebih Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/57/3156473/samsung-JKoU_large.jpg
Bocoran Baru Smartphone Lipat 3 Pertama Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145338/samsung_galaxy_z_fold_6-Vzuc_large.jpg
Sertifikasi Global, Intip Bocoran Smartphone Lipat 3 Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/57/3133668/bespoke_ai-2rWO_large.jpg
Samsung Luncurkan Lini Perangkat Rumah Tangga Pintar Berbasis AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/57/3103486/samsung_galaxy_s25_slim-vN2J_large.jpg
Muncul di Geekbench, Skor Galaxy S25 Slim Jadi yang Terendah Dibandingkan Model S25 Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/57/3101490/iphone_17_air-3wpk_large.jpg
5 Bocoran Baru iPhone 17 Air dan Samsung Galaxy S25 Slim, dari Harga hingga Dimensi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement