7 Fitur Berteknologi AI di Samsung Galaxy S24 Series, Ini Daftarnya

JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia resmi merilis Galaxy S24 Series, smartphone pertama dengan Galaxy AI. Sejumlah fitur dengan AI bisa ditemui di Galaxy S24 Series.

“Galaxy AI menjadi terobosan kami yang menandai momen spesial. Hari ini, resmi kami memperkenalkan, Samsung Galaxy S24 series dengan Galaxy AI di dalamnya akan melampaui batasan dalam komunikasi, meningkatkan produktivitas dan kreativitas dengan cepat dan mudah. Sehingga akan banyak peluang baru yang dapat diraih dari tangan Anda,” kata President of Samsung Electronics Indonesia, Harry Lee, saat peluncuran Samsung Galaxy S24 series di Indonesia, Park Hyatt Hotel, Kamis (1/2/2024).

Apa saja fitur dengan AI yang dapat ditemukan di Galaxy AI? Berikut penjelasannya :

1. Circle to Search with Google

Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk mencari informasi mengenai gambar secara otomatis. Misalnya saat ingin mengetahui pakaian yang digunakan seseorang dalam gambar itu, penggunanya tinggal melingkari gambar yang dimaksud. Lalu dapat mencarinya melalui Google.

2. Chat Assist

Fitur dengan teknologi AI ini bisa membantu penggunanya dalam mengirim pesan teks. Fitur ini dapat membantu penggunanya untuk menerjemahkan pesan teks secara otomatis ke bahasa yang diinginkan. Hal ini bisa membuat komunikasi dengan orang asing menjadi lancar.

Selain itu, fitur ini bisa menyesuaikan nada dan gaya bahasa saat percakapan. Chat assist juga dapat memberikan saran frasa atau kata yang relevan saat penggunya ingin menulis pesan.

3. Note Assist

Fitur ini juga memanfaatkan AI. Note Assist memiliki sejumlah fungsi, seperti membuat catatan secara otomatis menjadi rapi dan terstruktur.

BACA JUGA: Perbandingan Kamera Samsung Galaxy S24 Ultra dan iPhone 15 Pro Max

Note Assist juga bisa meringkas catatan secara otomatis. Fitur ini juga bisa menerjemahkan catatan ke sejumlah bahasa sekaligus memeriksa dan memperbaiki jika ada kesalahan ejaan.

BACA JUGA: Samsung Resmi Hadirkan Galaxy AI pada Galaxy S24 Series di Indonesia

4. Web Assist

Sementara itu, Web Assist membantu penggunanya untuk menerjemahkan konten yang ada di situs web. Saat ini disediakan terjemahan ke dalam 13 bahasa. Selain menerjemahkan, Web Assist bisa membantu penggunanya meringkas halaman dalam situs web.