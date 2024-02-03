Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peristiwa Langka Triliunan Tonggeret Siap Serbu Amerika, Terjadi Setiap 200 Tahun Lebih

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |21:11 WIB
Peristiwa Langka Triliunan Tonggeret Siap Serbu Amerika, Terjadi Setiap 200 Tahun Lebih
Peristiwa langka triliunan tonggeret siap serbu Amerika, terjadi setiap 200 tahun lebih. (BBC)
A
A
A

TRILIUNAN 'tonggeret periodik' akan muncul di seluruh Amerika Barat Tengah dan Tenggara pada musim semi ini. Peristiwa ini sangat langka.

Melansir BBC, Sabtu (3/2/2024), peristiwa seperti ini terjadi terakhir kalinya ketika Pangeran Diponegoro masih berusia 8 tahun, dan Thomas Jefferson masih Presiden Amerika Serikat. Kejadian ini akan sangat memekakkan telinga.

Mereka akan muncul setelah bersembunyi di bawah tanah selama lebih dari satu dekade.

Tahun ini, dua jenis tonggeret terbang akan muncul pada waktu yang sama. Ini akan menjadi momen pertama mereka muncul secara bersamaan setelah terakhir kali terjadi pada 1803.

Tonggeret periodik memiliki siklus hidup yang sangat panjang, tidak seperti jenis tonggeret non-periodik yang tumbuh dewasa setiap musim panas.

Setelah menetas, tonggeret periodik yang belum dewasa, disebut nimfa, menghabiskan waktu 13 atau 17 tahun di bawah tanah, memakan akar, sebelum menggeliat sampai atas tanah dan berubah menjadi tonggeret dewasa.

Jenis tonggeret Brood XIII yang berumur 17 tahun akan muncul di Illinois Utara, dan Brood XIX yang berumur 13 tahun akan muncul di bagian tenggara AS.

Kedua kejadian tersebut akan dimulai pada akhir April. Di beberapa tempat, ada kawasan kecil di mana kemunculan keduanya berpotensi tumpang tindih.

Menurut para peneliti di Universitas Connecticut, kemungkinan terbesar kontak antara kedua kelompok tersebut akan terjadi di kawasan hutan kecil di sekitar Springfield, Illinois.

“Ini bukan kejadian biasa,” kata Gene Kritsky, pakar tonggeret sekaligus profesor emeritus biologi di Mount St Joseph University di Ohio.

Kecintaan Kritsky terhadap serangga ini dimulai 50 tahun yang lalu ketika ia pertama kali mempelajari tentang tonggeret periodik, dan menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat diungkap dengan menggunakan data historis untuk membuat peta pola penyebarannya.

Kritsky menggambarkan dirinya sebagai "sejarawan frustrasi yang juga seorang ahli entomologi".

Bukan hanya Kritsky yang terpesona oleh serangga musik ini, yang termasuk dalam keluarga kutu busuk, dan memiliki nama spesies mulai dari "penghindar kaktus biasa" dan "penggiling gunting" hingga "setan bertopeng" dan "peminum wiski".

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/612/3176005//hujan-YaV8_large.jpg
5 Tips Mengusir Laron Tanpa Mematikan Lampu saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146778//serangga-WKzq_large.jpg
Balai Karantina dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6.727 Serangga ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/624/3140723//ilustrasi-sXF2_large.JPG
Tahukah Kamu, Mengapa Nyamuk suka Berdengung di Telinga Kita? Ketahui Alasan Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109477//kepala_bgn-QlMf_large.png
Kepala Badan Gizi Nasional soal Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis: Ada dalam Hadits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/510/3108539//belalang_untuk_konsumsi-G1SI_large.JPG
Pemerintah Wacanakan Serangga Masuk Menu Makan Bergizi Gratis, Warga Gunungkidul Berikan Testimoni Rasanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/612/3095390//laron-PnxT_large.jpg
Musim Hujan, Ini 5 Tips Mengusir Laron Tanpa Matikan Lampu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement