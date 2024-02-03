Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lagu Taylor Swift Resmi Hilang dari TikTok, Ada Apa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |17:11 WIB
Lagu Taylor Swift Resmi Hilang dari TikTok, Ada Apa?
Lagu Taylor Swift resmi hilang dari TikTok, ada apa? (Okezone)
JAKARTA - Katalog lagu milik Taylor Swift tidak bisa ditemukan di media sosial TikTok. Hal ini terjadi lantaran Universal Music Group (UMG) mencabut lagu-lagu hits dari penyanyi wanita peraih Grammy Award itu dari platform tersebut.

Para pengguna TikTok harus mencari lagu lain. Hal tersebut tentu bukan hal mudah, terutama fans berat yang kerap menyematkan lagu-lagu Taylor Swift di kontennya.

Banyak pihak yang menyebut penghilangan lagu Taylor Swift merupakan langkah ekstrem yang berpotensi merugikan UMG. Hal ini dinilai lantaran TikTok adalah platform pemasaran yang berharga bagi para artis.

Namun, UMG nekad melakukannya lantaran merasa memiliki pengaruh yang cukup besar, tentunya karena UMG merupakan label rekaman terbesar di dunia dengan sederet artis papan atas.

Ini merupakan pukulan telak yang justru berdampak bagi para pengguna TikTok. Terlebih ini juga sebenarnya berlaku juga untuk artis-artis lain termasuk Drake, Billie Eilish, The Weeknd, dan banyak lagi.

Melansir Engadget, Sabtu (3/2/2024), UMG sebelumnya menyatakan TikTok ingin membayar sebagian kecil dari royalti yang dibayarkan situs media sosial lainnya, namun sampai saat ini belum ada realisasi.

