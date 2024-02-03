Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Stylo 160 Diyakini Tak Akan Gerus Pasar Scoopy dan Genio

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |06:26 WIB
Stylo 160 Diyakini Tak Akan Gerus Pasar Scoopy dan Genio
Honda Stylo 160. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor baru meluncurkan Honda Stylo 160 pada Jumat (2/2/2024). Skuter matic bergaya retro itu diyakini tidak akan menggerus model skutik keluaran Honda sebelumnya, seperti Scoopy dan Genio.

Dibandingkan Scoopy dan Genio, Marketing Director PT AHM, Octavianus Dwi Putro, menjelaskan Stylo lebih bertenaga. Dari riset yang dilakukan pihaknya, meski ketiga model itu berada di segmen yang sama, ternyata masih ada ruang untuk Stylo memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami percaya bahwa ini juga karena riset kami, sehingga memunculkan Stylo ini bahwa segmennya ternyata bisa terbagi-bagi dan berbeda," katanya di Cikarang, Jawa Barat.

Selain itu, kehadiran Stylo juga untuk memenuhi kebutuhan pasar akan skutik bergaya retro yang fashionable dengan tenaga lebih.

"Selain fashionable, tadi kan, when fashion meet power gitu. Nah, ada kebutuhan di market ini untuk selain fashionable pengin juga powernya," ujar Octavianus.

Menurutnya, segmen antara Scoopy, Genio dan Stylo sebagian beririsan. Meski begitu, ini menjadi bagian dari pihaknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen yang beragam.

Selain itu, harga Stylo lebih mahal dan fitur lebih modern dibandingkan skutik retro model sebelumnya. Octavianus mengklaim, kehadiran Stylo juga untuk menyediakan ruang guna konsumen naik kelas.

"Coba deh fashionable tapi yang kelasnya lebih. Nah, kita sediakan Stylo 160 ini. Naik level ya kalau yang mau set up kita sediakan," tuturnya.

