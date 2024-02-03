Honda Targetkan Penjualan Motor Baru Stylo 160 Tembus 110 Ribu Unit

JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda Stylo 160 untuk menambah jajaran skuter matik bergaya retro. Melihat segmen tersebut digandrungi banyak konsumen, Honda memasang target besar untuk penjualan motor tersebut.

Marketing Director PT AHM, Octavianus Dwi Putro, mengungkapkan pihaknya saat ini menargetkan penjualan 110 ribu unit untuk New Honda Stylo 160. Ini didasarkan pada antusiasme konsumen terhadap Stylo 160.

“Ditahap awal ini kita akan kejar 110 ribu pe rtahun untuk CBS dan ABS. Kami percaya bahwa ini juga karena riset kami, sehingga memunculkan Stylo ini bahwa segmennya bisa terbagi-bagi dan berbeda,” kata Octa di AHM Safety Riding & Training Center, Cikarang, Jumat (2/2/2024).

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan kendaraan roda dua secara domestik meningkat signifikan. Pada 2023, total terjual 6.236.992 unit, sedangkan pada 2022 sebesar 5.221.470 unit.

“Kalau kita lihat ke AISI, pasarnya tumbuh juga sih dibanding 2022. Jadi sebenarnya motor masih bertumbuh di tahun lalu secara market maupun AHM. Untuk tahun ini kami follow yang dikutip AISI,” ujar Octa.

“Jadi, segala plus minus masih ada faktor yang positif tapi ada hal-hal yang masih bisa consider global ekonomi dan lain-lain rasanya masih akan tumbuh,” sambungnya.

New Honda Stylo 160 dikembangkan di Jepang dengan masukan dari AHM agar menyesuaikan karakter berkendara konsumen Indonesia. Motor ini juga telah diproduksi secara lokal di pabrik Honda di Cikarang.